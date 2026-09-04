Mercedes confiesa que ella mató a Dámaso en 'Valle Salvaje': así se rodó la impresionante escena

Cada vez son menos los personajes de 'Valle Salvaje' que no tienen sangre en las manos. Victoria, que lleva la delantera, ha sido testigo atónito de la confesión de la persona que menos se esperaba: Mercedes sabía dónde está Dámaso. Y la razón no es otra que su propio crimen: sabe donde está porque ella lo mató.

El hombre que había aterrorizado a todos los habitantes del valle llevaba varios capítulos desaparecido misteriosamente. Tras su expulsión de la Casa Pequeña por parte de la duquesa de Miramar, todos lo creían fuera, trabajando en algún malévolo plan. Menos la Santa Hermandad, que estaba convencida del asesinato y sospechaban de otra persona: Victoria.

Pero la verdad es otra. Ha sido Mercedes quién terminó con su vida. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué lo hizo? ¿Y dónde está el cuerpo?

Así ha sido la confesión de Mercedes La duquesa de Miramar ha sufrido en silencio mientras las investigaciones de la Santa Hermandad apuntaban a la que siempre fue su enemiga, Victoria. Nerviosismo, sudores y rostros compungidos que por fin entendemos a qué se debían: su propia culpabilidad. Lo fácil habría sido dejar que la que fuese duquesa de 'Valle Salvaje' cargase con las culpas. Al fin y al cabo, las pocas pistas existentes apuntaban a ella. Pero Mercedes no es ese tipo de mujer. Tampoco es Mercedes una asesina. Si mató a Dámaso no fue fruto de un frío plan para acabar por su vida, ni de un ardid dirigido a vengarse por todo lo que sufrió en sus manos. Al fin y al cabo, aunque Mercedes ha descubierto que el hombre del que estuvo enamorada era poco menos que un monstruo, es una buena mujer. Pero hasta una buena mujer es capaz de llegar al límite. Así sucedió cuando Dámaso desoyó los ruegos de Mercedes y no abandonó la Casa Pequeña. No solo eso: una perversa sonrisa se pintó en su cara cuando trató de forzarse sobre la duquesa de Miramar y la agredió sin ceder a sus ruegos. Es por esto que Mercedes se armó como pudo y, en defensa propia, acabó con Dámaso.

Making of: así se grabó la secuencia Con sangre artificial, una elaborada coreografía y mucha dedicación actoral: así es como se vivió entre bambalinas la secuencia en la que Mercedes le da a Dámaso el golpe de gracia. No te pierdas el making of de la escena dirigida por Ángel Jaquem e interpretada brillantemente por Miren Arrieta y Alejandro Sigüenza. Valle Salvaje Valle Salvaje - Así se rodó la muerte de Dámaso a manos de Mercedes Making of de la muerte de Dámaso en 'Valle Salvaje'. Ver ahora