Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 7 de septiembre: Victoria y Mercedes se desharán del cuerpo de Dámaso

El asesinato de Dámaso a manos de Mercedes podría cambiarlo todo en 'Valle Salvaje'. El villano responsable del intercambio de los bebés y de la miseria de Victoria ha desaparecido del mapa. Pero muerto podría hacer todavía más daño que vivo, porque si la Santa Hermandad descubre la verdad ambas mujeres están acabadas. Esta semana, las dos aliadas tratarán de deshacerse de la prueba del delito en 'Valle Salvaje'. Pero, ¿será este el fin del problema o el principio de uno nuevo?

Capítulo 481 del lunes 7 de septiembre Rafael instala a Rosalía y María en la planta noble. Mientras, Victoria promete a Mercedes ayudarla a enterrar a Dámaso… pero el capitán Escobedo está cada vez más cerca. ¿Lograrán ocultar la verdad o saldrá todo a la luz? Mercedes y Victoria tratan de sacar el cuerpo de DámasoRTVE

Capítulo 482 del martes 8 de septiembre Alejo y Luisa pactan el futuro de su relación, mientras José Luis descubre el destino de su palacio. Victoria y Mercedes activan su plan… pero una presencia inesperada se acerca. ¿Están a punto de descubrirlas? Luisa confiesa a Pedrito que ha vuelto con AlejoRTVE

Capítulo 483 del miércoles 9 de septiembre Victoria y Mercedes, aliadas por primera vez, afrontan una peligrosa cruzada para deshacerse del cuerpo de Dámaso. Mientras, sorprendida por su padre, Manuela confiesa a este que Alejo la besó… ¿qué hará ahora el marqués? Alejo y Luisa se rinden a la pasiónRTVE

Capítulo 484 del jueves 10 de septiembre Manuela manipula a su padre para no renunciar a ese amor. Y Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso… Pero ¿es este realmente el final? Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a DámasoRTVE