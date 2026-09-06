Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 7 de septiembre: Victoria y Mercedes se desharán del cuerpo de Dámaso
- ¿Lograrán hacerlo antes de que alguien las descubra?
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El asesinato de Dámaso a manos de Mercedes podría cambiarlo todo en 'Valle Salvaje'. El villano responsable del intercambio de los bebés y de la miseria de Victoria ha desaparecido del mapa. Pero muerto podría hacer todavía más daño que vivo, porque si la Santa Hermandad descubre la verdad ambas mujeres están acabadas. Esta semana, las dos aliadas tratarán de deshacerse de la prueba del delito en 'Valle Salvaje'. Pero, ¿será este el fin del problema o el principio de uno nuevo?
Capítulo 481 del lunes 7 de septiembre
Rafael instala a Rosalía y María en la planta noble. Mientras, Victoria promete a Mercedes ayudarla a enterrar a Dámaso… pero el capitán Escobedo está cada vez más cerca. ¿Lograrán ocultar la verdad o saldrá todo a la luz?
Capítulo 482 del martes 8 de septiembre
Alejo y Luisa pactan el futuro de su relación, mientras José Luis descubre el destino de su palacio. Victoria y Mercedes activan su plan… pero una presencia inesperada se acerca. ¿Están a punto de descubrirlas?
Capítulo 483 del miércoles 9 de septiembre
Victoria y Mercedes, aliadas por primera vez, afrontan una peligrosa cruzada para deshacerse del cuerpo de Dámaso. Mientras, sorprendida por su padre, Manuela confiesa a este que Alejo la besó… ¿qué hará ahora el marqués?
Capítulo 484 del jueves 10 de septiembre
Manuela manipula a su padre para no renunciar a ese amor. Y Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso… Pero ¿es este realmente el final?
Capítulo 485 del viernes 11 de septiembre
Don Hernando advierte a Enriqueta: no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande. Mientras, Enriqueta señala a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, que acorrala a la duquesa hasta hacerla dudar… ¿estará a punto de confesarlo todo?