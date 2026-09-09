La pasión de Luisa y Alejo más encendida que nunca: ¿suenan campanas de boda en 'Valle Salvaje'?

La historia de amor de Luisa y Alejo lo tiene todo para convertirse en legendaria: diferencias de clase, un largo camino lleno de obstáculos y mucha, pero muchísima química. Tras una temporada de idas y venidas marcadas por la lucha entre los amantes y su entorno (un entorno que no acepta que una plebella y un noble compartan su vida), ambos jóvenes han dejado de negarse lo que sienten y han dado rienda suelta a la pasión.

El acercamiento de la pareja nos está dando la vida en 'Valle Salvaje', pero todavía más tras el anuncio en redes sociales de que esta semana "algo está a punto de pasar". Un tráiler lanzado sin previo aviso en el que recordamos cuando, antes de que la vida los separara, Alejo le pidió matrimonio a Luisa. Vemos su reacción, su anillo... y a un Alejo que se arrodilla de nuevo, esta vez en la capilla de la Casa Grande. ¿Suenan campanas de boda en 'Valle Salvaje'?

El acercamiento más esperado Los fans de Luisa y Alejo estamos de enhorabuena porque por fin ha sucedido lo que estábamos ansiando: la pareja se ha reconocido lo que siente. Primero, la estancia de Luisa en la cárcel y el pacto llevado a cabo por Alejo los separó: era su distancia a cambio de su libertad. Después intentaron retomar la relación como amigos, pero para qué engañarnos: dos personas que se quieren tanto no pueden ser solo amigos. De esto se ha dado cuenta la pareja, que hace unos capítulos sellaba su romance con un beso y ahora lo hacen de nuevo con el mayor acto de intimidad, tras un intercambio de lo más romántico: primero, unos versos con los que Alejo recordaba la historia de amor de la pareja y, a continuación, una cena romántica en la que Luisa se ha puesto a la altura. Dos artistas, cada uno de lo suyo (la literatura y la cocina) que han intercambiado sendos regalos en una noche para el recuerdo.