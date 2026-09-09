La pasión de Luisa y Alejo más encendida que nunca: ¿suenan campanas de boda en 'Valle Salvaje'?
- La pareja más adorada de 'Valle Salvaje' se ha rendido a la pasión en una romántica escena
- El nuevo tráiler de la serie en redes sociales nos avisa de que "algo está a punto de pasar"
La historia de amor de Luisa y Alejo lo tiene todo para convertirse en legendaria: diferencias de clase, un largo camino lleno de obstáculos y mucha, pero muchísima química. Tras una temporada de idas y venidas marcadas por la lucha entre los amantes y su entorno (un entorno que no acepta que una plebella y un noble compartan su vida), ambos jóvenes han dejado de negarse lo que sienten y han dado rienda suelta a la pasión.
El acercamiento de la pareja nos está dando la vida en 'Valle Salvaje', pero todavía más tras el anuncio en redes sociales de que esta semana "algo está a punto de pasar". Un tráiler lanzado sin previo aviso en el que recordamos cuando, antes de que la vida los separara, Alejo le pidió matrimonio a Luisa. Vemos su reacción, su anillo... y a un Alejo que se arrodilla de nuevo, esta vez en la capilla de la Casa Grande. ¿Suenan campanas de boda en 'Valle Salvaje'?
El acercamiento más esperado
Los fans de Luisa y Alejo estamos de enhorabuena porque por fin ha sucedido lo que estábamos ansiando: la pareja se ha reconocido lo que siente. Primero, la estancia de Luisa en la cárcel y el pacto llevado a cabo por Alejo los separó: era su distancia a cambio de su libertad. Después intentaron retomar la relación como amigos, pero para qué engañarnos: dos personas que se quieren tanto no pueden ser solo amigos.
De esto se ha dado cuenta la pareja, que hace unos capítulos sellaba su romance con un beso y ahora lo hacen de nuevo con el mayor acto de intimidad, tras un intercambio de lo más romántico: primero, unos versos con los que Alejo recordaba la historia de amor de la pareja y, a continuación, una cena romántica en la que Luisa se ha puesto a la altura. Dos artistas, cada uno de lo suyo (la literatura y la cocina) que han intercambiado sendos regalos en una noche para el recuerdo.
¿Pondrá Manuela en peligro su felicidad?
La mala noticia es que muchas cosas pueden interponerse aún entre la pareja y su destino: la primera, don José Luis, que ya lo logró una vez de forma efectiva, aunque su poder se encuentra muy reducido ahora que el ducado está en manos de su hijo Rafael, que jamás se interpondría entre su hermano y la felicidad. La segunda, y la más peligrosa, Manuela: la hija de don Hernando se ha encaprichado de Alejo. Y a ver quién le dice a una de Guzmán que no puede obtener su capricho. ¿Cuál será la reacción del marqués a la revelación de su ojo derecho? ¿Se opondrá, como a su affair imaginario con Braulio, o le dará alas?
Muy pronto lo descubriremos en 'Valle Salvaje', de lunes a viernes a las 17:45h en La 1.