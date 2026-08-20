Pedrito pone nombre al bebé en honor a Adriana en 'Valle Salvaje' ¡Descubre cuál es!

Desde la llegada del bebé a Casa Pequeña, Pedrito está muy encariñado con él. Lo hemos visto cuando lo cuidaba o lo entretenía con sus antiguos juguetes, creando un vínculo muy enternecedor con él. ¡Está claro que tiene una conexión especial con su sobrino!

Lucas: el nombre que Adriana hubiese querido para su hijo Inicialmente Luisa y Bárbara trataron de ocultar al bebé y que nadie, ni siquiera el hermano menor de Bárbara, Pedrito, se enterase de su presencia. Sin embargo, el joven, muy avispado, se percató de que algo ocultaban y pronto descubrió de manera fortuita al pequeño. Durante estos días, Pedrito ha dejado claro que tiene maña con los niños, asombrando y emocionando a su hermana con la madurez que ha mostrado al atender al pequeño. Pedrito ha manifestado su voluntad de incluso adoptar al recién nacido para darle una nueva familia, pero lo que no sabe todavía es que ese bebé ya es parte de los Gálvez de Aguirre. Sin embargo, ese desconocimiento no le ha impedido mostrarle un cariño enorme. Es evidente que al menor de los Gálvez de Aguirre se le dan bien los niños. ¿Cómo reaccionará cuando sepa que es su sobrino? Pedrito juega con su sobrinoRTVE De hecho, ha pasado tanto tiempo con el crío que se ha tomado la libertad de darle un nombre: Lucas, el nombre que Adriana quería ponerle a su hijo si hubiese nacido varón. “Estoy seguro de que ella habría querido que este pobre niño desamparado hubiese tenido el nombre que ella le hubiera puesto a su hijo”, han sido las palabras que han emocionado a Luisa.