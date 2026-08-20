Pedrito pone nombre al bebé en honor a Adriana en 'Valle Salvaje' ¡Descubre cuál es!
- Pedrito ya ha puesto nombre al que todavía no sabe que es su sobrino
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Desde la llegada del bebé a Casa Pequeña, Pedrito está muy encariñado con él. Lo hemos visto cuando lo cuidaba o lo entretenía con sus antiguos juguetes, creando un vínculo muy enternecedor con él. ¡Está claro que tiene una conexión especial con su sobrino!
Lucas: el nombre que Adriana hubiese querido para su hijo
Inicialmente Luisa y Bárbara trataron de ocultar al bebé y que nadie, ni siquiera el hermano menor de Bárbara, Pedrito, se enterase de su presencia. Sin embargo, el joven, muy avispado, se percató de que algo ocultaban y pronto descubrió de manera fortuita al pequeño. Durante estos días, Pedrito ha dejado claro que tiene maña con los niños, asombrando y emocionando a su hermana con la madurez que ha mostrado al atender al pequeño. Pedrito ha manifestado su voluntad de incluso adoptar al recién nacido para darle una nueva familia, pero lo que no sabe todavía es que ese bebé ya es parte de los Gálvez de Aguirre. Sin embargo, ese desconocimiento no le ha impedido mostrarle un cariño enorme. Es evidente que al menor de los Gálvez de Aguirre se le dan bien los niños. ¿Cómo reaccionará cuando sepa que es su sobrino?
De hecho, ha pasado tanto tiempo con el crío que se ha tomado la libertad de darle un nombre: Lucas, el nombre que Adriana quería ponerle a su hijo si hubiese nacido varón. “Estoy seguro de que ella habría querido que este pobre niño desamparado hubiese tenido el nombre que ella le hubiera puesto a su hijo”, han sido las palabras que han emocionado a Luisa.
El cariño hacia Lucas en Casa Pequeña
Pedrito no es el único de la Casa Pequeña que ha descubierto al bebé. Victoria, que sorprendió a Barbara y Luisa volviendo de un paseo con el niño, pronto ha empezado a encariñarse de él. Victoria, en un acto de compasión, no solo ha guardado el secreto, sino que además está ayudando mucho en el cuidado del bebé. Lo más sorprendente es que le ha contado a Bárbara que ese bebé guarda cierto parecido con Pedrito cuando tenía esa edad. ¡Si supiera que es, en realidad, el hijo de Adriana!
Lo cierto es que, como le ha dicho Pedrito a Luisa, Victoria está siendo muy atenta con el bebé. A pesar de no conocer su verdadera identidad, tanto Pedrito como Victoria sienten mucha cercanía y afinidad con Lucas. ¡Desde luego que Pedrito no podría haber escogido un nombre mejor para su sobrino!
El misterio parece estar cada vez más cerca de desvelarse. Ahora, con todos cada vez más encariñados con Lucas, ¿cuáles serán las reacciones en la Casa Pequeña cuando todo se descubra? ¿Y en la Casa Grande? ¿Llegará la noticia a Rafael? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Valle Salvaje’ para no perderte nada.