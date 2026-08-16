Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 17 de agosto: Rosalía revela toda la verdad sobre el hijo de Adriana

Esta semana, Dámaso continúa con sus oscuros planes y pone a Mercedes y Victoria contra las cuerdas. Mientras tanto, salen a la luz nuevos detalles sobre el robo de los bebés y Bárbara. Por otro lado, Don Hernando intenta hacer reflexionar al duque sobre el título, mientras Enriqueta advierte a José Luis de sus problemas. Además, Rosalía se enfrenta a una verdad devastadora que podría cambiarlo todo. Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'.

Capítulo 466 del lunes 17 de agosto Rosalía y Leonor conocen por fin al hijo de Adriana. Mientras, Dámaso vuelve a amenazar a Mercedes y ordena a las parteras que preparen al bebé. Petra se queda horrorizada al descubrir para qué lo quiere realmente… ¿qué planea Dámaso? Rosalía y Leonor conocen al bebé de AdrianaRTVE

Capítulo 467 del martes 18 de agosto Don Hernando se presenta ante el duque para hacerle reflexionar sobre la cesión del título. ¿Conseguirá convencerle? Mientras, Bárbara y Luisa deciden contarle Rafael toda la verdad. En la casa pequeña, Dámaso irrumpe acompañado de Juan el de los obradores… y pone a Victoria contra las cuerdas. Mercedes y Victoria hablan sobre el pedidoRTVE

Capítulo 468 del miércoles 19 de agosto Braulio confirma a don Hernando que Manuela y Alejo se acercan demasiado, así que el marqués toma medidas para que no vuelva a repetirse lo que ocurrió con Leonardo. Petra irrumpe ante Luisa y Bárbara con una confesión: ¿por fin sabremos toda la verdad sobre el robo de los bebés? Petra cuenta toda la verdadRTVE

Capítulo 469 del jueves 20 de agosto Enriqueta advierte a José Luis: recuperar el título no lo librará de su deuda. Mientras, al comprender el peligro que representa Dámaso, Bárbara y Luisa deciden actuar. Para desenmascararlo recurrirán a las únicas dos personas capaces de detenerlo… ¿aceptarán ayudarlas? Desconcierto de Dámaso hablando con JuanRTVE