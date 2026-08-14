José Luis le pide a Rafael que le devuelva el ducado de 'Valle Salvaje': padre e hijo vuelven a enfrentarse

La pelea por el poder en la Casa Grande está lejos de haber terminado. José Luis vuelve a plantar cara a Rafael y le hace una petición que puede cambiarlo todo: quiere que su hijo le devuelva el ducado de Valle Salvaje. Una propuesta que pone de nuevo sobre la mesa una cuestión que que no cesa: ¿quién tiene realmente la autoridad en el valle?

Desde que Rafael asumió el título de duque, la relación con su padre no ha hecho más que deteriorarse. José Luis, acostumbrado durante años a tomar todas las decisiones de la familia, no ha llevado bien que su hijo ocupe ahora el lugar que durante tanto tiempo fue suyo.

El papel de Rafael como duque de Valle Salvaje Discusión de Rafael y José LuisRTVE La llegada de Rafael al ducado no fue sencilla. El título estaba destinado a Julio, el primogénito de la familia, pero su inesperada muerte cambió para siempre el rumbo de la familia de los Gálvez de Aguirre. Rafael se convirtió en el nuevo heredero de José Luis y finalmente ha terminado ocupando un lugar que en realidad no deseaba. Así lo llegó a confesar Rafael a José Luis: no quería ser duque y prefería vivir lejos de las mentiras y de las cuentas pendientes que habían marcado a su familia. Por otro lado, la renuncia de José Luis tampoco fue deseada, pues fue lo hizo por presiones y coacciones que le obligaron a renunciar a su poder.