José Luis le pide a Rafael que le devuelva el ducado de 'Valle Salvaje': padre e hijo vuelven a enfrentarse
- José Luis quiere recuperar su posición y sugiere a su hijo que dé un paso atrás
- Tienes todos los capítulos de la serie en RTVE Play
La pelea por el poder en la Casa Grande está lejos de haber terminado. José Luis vuelve a plantar cara a Rafael y le hace una petición que puede cambiarlo todo: quiere que su hijo le devuelva el ducado de Valle Salvaje. Una propuesta que pone de nuevo sobre la mesa una cuestión que que no cesa: ¿quién tiene realmente la autoridad en el valle?
Desde que Rafael asumió el título de duque, la relación con su padre no ha hecho más que deteriorarse. José Luis, acostumbrado durante años a tomar todas las decisiones de la familia, no ha llevado bien que su hijo ocupe ahora el lugar que durante tanto tiempo fue suyo.
El papel de Rafael como duque de Valle Salvaje
La llegada de Rafael al ducado no fue sencilla. El título estaba destinado a Julio, el primogénito de la familia, pero su inesperada muerte cambió para siempre el rumbo de la familia de los Gálvez de Aguirre. Rafael se convirtió en el nuevo heredero de José Luis y finalmente ha terminado ocupando un lugar que en realidad no deseaba.
Así lo llegó a confesar Rafael a José Luis: no quería ser duque y prefería vivir lejos de las mentiras y de las cuentas pendientes que habían marcado a su familia. Por otro lado, la renuncia de José Luis tampoco fue deseada, pues fue lo hizo por presiones y coacciones que le obligaron a renunciar a su poder.
La petición de José Luis de recuperar el ducado
Como duque, Rafael comenzó a tomar decisiones sin consultar a José Luis, algo que éste no estaba dispuesto a aceptar. La situación llegó a tal punto que Rafael tuvo que recordarle que era él quien tenía ahora la autoridad en la Casa Grande. Esto les ha llevado a tener fuertes encontronazos que han endurezido su ya débil relacción. Además, por si fuera poco, Rafael se está viendo obligado a lidiar con problemas inesperados fruto de los secrtos de la familia como la deuda con su tía Enriqueta o las presiones de Dámaso para cerrar un acuerdo.
Pero esta vez algo es diferente: ahora la manera de José Luis de abordar la situación ha sido mucho más sutil. Con el objetivo de persuadir a Rafael de devolverle el título ha tratado de acercarse a él de un modo amistoso, mucho más apaciguante que sus previos enfrentamientos. Sin embargo, la tensión y tirantez entre ellos es claramente evidente. Si bien en este encuentro no se ha dicho con palabras, la desprobación de José Luis hacia la manera de liderar de Rafael, subyace y parece aflorar en todo momento.
Con José Luis reclamando el ducado, ¿está dispuesto a volver a enfrentarse a su padre? ¿O aceptará devolverle el título y alejarse definitivamente de las responsabilidades del ducado? No te pierdas los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' para descubrir qué hará Rafael ante la petición de su padre.