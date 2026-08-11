Luisa confiesa a Bárbara la verdad sobre su tía Victoria en ‘Valle Salvaje’: ordenó robar al hijo de Adriana.

Durante semanas las parteras Petra y Pura se han resistido a soltar prenda alguna sobre su encargo. A pesar de las insistencias de Luisa y Bárbara, siempre habían negado que ellas hubieran intercambiado algún bebé. Pero los esfuerzos de las jóvenes no han sido en vano, pues Luisa consiguió rescatar al hijo de Adriana de la cabaña, donde las parteras lo escondían. Pero ahora tiene un nuevo cometido: hacer justicia y desvelar a los responsables del rapto.

La confesión de las parteras Una vez la criatura estuvo a salvo en Casa Pequeña bajo la protección de Bárbara, quién apenas le quita ojo; Luisa se encaminó a la cabaña para cuestionar de nuevo a las parteras. Esta vez la interrogante era diferente: las confrontó afirmando que ya estaba enterada del intercambiado de los bebés, lo que exigía saber ahora era quién se lo había encargado. Valle Salvaje Valle Salvaje - Las parteras Pura y Petra confiesan quién robo el niño Las parteras Pura y Petra confiesan a Luisa que Victoria robó el niño Ver ahora Cuando Luisa huyó con el bebé y Pura y Petra fueron tras ella, las escuchó hablar de alguien que las amenazaba incluso con la muerte. Luisa ya sospechaba por tanto del temor y miedo a represalias de las parteras. Y así se lo hicieron saber ellas mismas: “Es muy fácil tener tantos arresto cuando los Galvez de Aguirre están de su lado” afirmaba Pura. Esto desató todas las alarmas en Luisa ¿Se trata de un enemigo de la familia? Peor aún, fue Victoria Salcedo de la Cruz, con la que comparten techo ellas mismas, ahora junto al bebé, ha confesado Pura ¿Que futuro les deparará ahora tras conocerse la verdad? Petra y Pura buscando a LuisaRTVE