Luisa confiesa a Bárbara la verdad sobre su tía Victoria en ‘Valle Salvaje’: ordenó robar al hijo de Adriana.
- Luisa revela a Bárbara la confesión de las parteras Pura y Petra
- Están compartiendo techo con la verdadera responsable del rapto del bebé
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Durante semanas las parteras Petra y Pura se han resistido a soltar prenda alguna sobre su encargo. A pesar de las insistencias de Luisa y Bárbara, siempre habían negado que ellas hubieran intercambiado algún bebé. Pero los esfuerzos de las jóvenes no han sido en vano, pues Luisa consiguió rescatar al hijo de Adriana de la cabaña, donde las parteras lo escondían. Pero ahora tiene un nuevo cometido: hacer justicia y desvelar a los responsables del rapto.
La confesión de las parteras
Una vez la criatura estuvo a salvo en Casa Pequeña bajo la protección de Bárbara, quién apenas le quita ojo; Luisa se encaminó a la cabaña para cuestionar de nuevo a las parteras. Esta vez la interrogante era diferente: las confrontó afirmando que ya estaba enterada del intercambiado de los bebés, lo que exigía saber ahora era quién se lo había encargado.
Cuando Luisa huyó con el bebé y Pura y Petra fueron tras ella, las escuchó hablar de alguien que las amenazaba incluso con la muerte. Luisa ya sospechaba por tanto del temor y miedo a represalias de las parteras. Y así se lo hicieron saber ellas mismas: “Es muy fácil tener tantos arresto cuando los Galvez de Aguirre están de su lado” afirmaba Pura. Esto desató todas las alarmas en Luisa ¿Se trata de un enemigo de la familia? Peor aún, fue Victoria Salcedo de la Cruz, con la que comparten techo ellas mismas, ahora junto al bebé, ha confesado Pura ¿Que futuro les deparará ahora tras conocerse la verdad?
Luisa se sincera con Bárbara
Por otro lado, a su regreso a Casa Pequeña, Luisa no se atrevió a desvelarle esta impactante información a Bárbara. Al fin y al cabo, es su propia tía la responsable de tan terrible crimen. Pero se conocen demasiado para ocultarse secretos sin que la otra lo advierta. "¿Cuándo me vas a contar la verdad?" imploraba Bárbara. De este modo Luisa no ha sido capaz de guardar el secreto que las parteras le habían confiado durante mas tiempo y se lo ha confesado, sin tapujos.
A pesar de haber sospechado de ello perviamente, la sorpresa de Bábara es más que evidente. Incluso con su personalidad fria y autoritaria, ¿como podría ser capaz su propia tía de arrebatarle así un hijo a Adriana? Ahora la preocupación sobre el bien estar del niño es mucho mayor, pues viven bajo el mismo techo que la responsable de su desaparición. ¿Cómo se tomará Barbara esta decisión? ¿Qué precauciones tomarán para mantener al pequeño a salvo? No te pierdas los proximos capitulos de 'Valle Salvaje?' para descubrir cómo uisa y Bárbara encauzan la situación.