Rafael confiesa su momento más duro tras la muerte de Adriana en 'Valle Salvaje': "Decidí quitarme la vida"

Desde que Luisa y Bárbara hablaran con Rafael sobre la actitud de Rosalía con la niña, el duque de Valle Salvaje ha cambiado mucho con ella. Ahora le permite estar con la niña mucho más tiempo, y no solo eso, señor y criada están acercándose más, incluso hablando de hechos del pasado y sus traumas.

Así, Rafael ha confesado a Rosalía uno de sus peores momentos tras la muerte de Adriana. ¿Quieres saber de cuál se trata? Te contamos todos los detalles.

Rafael se abre con Rosalía

Siempre que tiene alguna que otra tarea que hacer en la que no pueda estar con la niña, Leonor deja a la pequeña María al cargo de Rosalía, y viendo lo feliz que eso hace a su hermana, intenta hacerlo a menudo. Una felicidad de la que el duque de Valle Salvaje se ha dado cuenta, y se lo ha hecho saber a la criada de la Casa Grande: "Es un gusto ver cómo tratas a mi niña".

Rosalía devuelve el halago al duque, diciéndole que tiene a quién parecerse, pero Rafael se excusa en que solo hace lo que puede. La criada no quiere quitarle mérito, destacando que nunca había conocido un hombre que estuviera tan entregado a su hija. Pero como el señor le explica, María no es solo su hija: "Esta niña que está en la cuna, tan endeble, tan débil, a mí consiguiósalvarme la vida".

La joven supone que la presencia de la niña ayudó a su señor a superar la muerte de Adriana, pero en realidad fue mucho más que eso, y es cuando Rafael confiesa su peor momento desde la pérdida de su esposa: "Me salvó de mi propia muerte, y esto es algo que no he dicho a nadie, ni a mi padre, ni a mis hermanos. Ni si quiera a Luisa".

Rafael intentó quitarse la vida

La criada le muestra apoyo, haciéndole saber que si quiere hablar de ello, ella está dispuesta a escucharle. Es entonces cuando Rafael comienza a narrar el peor episodio de su vida: "Después de la muerte de Adriana, hubo una madrugada en la que yo estaba durmiendo en la cama con mi niña y me desperté. Pero me desperté llorando, estaba gritando, estaba aterrorizado. Me asusté porque empezaron a invadirme pensamientos bastante oscuros, pensamiento que nunca había tenido hasta ese momento".

Rosalía entiende lo que el duque está contando, y le da pie para que continúe hablando. "Recuerdo que no tenía ganas de llorar ni de reír. No tenía ganas de respirar ni de nada. No tenía ganas de vivir. Ahí empecé a pensar que mi vida no tenía sentido, que sin Adriana no merecía la pena vivir", cuenta. La joven intenta hacerle una dura pregunta, pero es el propio Rafael quien se adelanta a decir una dura verdad: "Me decidí a quitarme la vida".

Emocionado, el Gálvez de Aguirre cuenta cómo se levantó de la cama y salió de su alcoba dispuesto a hacerlo. "Pero entonces esta niña que ves aquí empezó a llorar, pero era un grito desgarrador, era un llanto inhumano. Yo al menos nunca la había escuchado llorar así. Y ahí comprendí algo: de alguna manera, no era la niña la que estaba llorando, era Adriana que quizá me estaba mandando algún tipo de mensaje", termina contando el duque mientras la joven se interesa por lo que le decía su mujer: "Que no se me ocurriera dejar a la niña, y di la vuelta. Esta niña es mi vida. Mejor dicho, esta niña es mi razón de ser, mi razón de pensar, de todo. Y eso por eso que no soy yo quien cuida de ella, es ella quien cuida de mi".

¿Esperabais una confesión de Rafael así? María es su vida, quién cuida de él. ¿Cómo reaccionará cuando descubra que no es hija y que el verdadero niño que tuvo Adriana está en la Casa Pequeña? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!