'Valle Salvaje' rinde homenaje a Adriana por su cumpleaños

A veces, incluso las malas intenciones pueden dar lugar a momentos emocionantes. Así ha sido en 'Valle Salvaje' cuando el plan de Rosalía para desenmascarar a Rafael se ha tornado en un bello homenaje con el que hemos recordado a la difunta protagonista de la serie, Adriana.

La que fuese el gran amor de la vida del duque de 'Valle Salvaje' ha estado más presente que nunca en un episodio muy especial con ocasión de un día en el que era imposible no acordarse de ella: el día de su cumpleaños.

¿En qué ha consistido el homenaje a Adriana? Sentido y emocionante homenaje a AdrianaRTVE "En nuestra familia era una tradición plantar un árbol en el que era el lugar favorito de nuestros difuntos. Por eso me pareció adecuado honrar así a su hermana", ha explicado Rosalía frente a los allegados de Adriana. Rafael, el que más sabe de las cosas del valle, ha sido el encargado de elegir el árbol más adecuado para la tarea: "El madroño florece a pesar de las adversidades. Es como decir que no espera que el mundo esté listo para crecer. Así era tu hermana, Bárbara. Cuando estaba segura de algo, no esperaba. Plantarlo justo aquí es como decir que, aunque todo parezca invierno, hubo belleza. A partir de ahora, Adriana será inmortal para todos los que la amamos". Tras dedicarle unas hermosas palabras a la difunta Adriana, cada uno ha colocado una piedra para marcar el madroño y para protegerlo. Un emotivo ritual lleno de significado.

El cumpleaños de Adriana "Es extraño, porque siento ganas de llorar todo el rato pero también siento una especie de alegría. Como si Adriana estuviera más cerca de mí. Como si me abrazara el corazón", decía Pedrito momentos antes a su tía Mercedes. Emocionado como estaba por la ocasión, se ha quedado rezagado en el momento del ritual, que ha reunido a los mayores alrededor de la solemne tarea. El joven está seguro de que Adriana le encantará el homenaje visto desde el cielo. Tan tierno... La ocasión ha servido para recordar a esa Adriana que, como bien ha explicado Bárbara, era todo fuego: "Sentía antes que nadie. Amaba antes que nadie. Y vivía antes que nadie". Cuesta no imaginársela como en el primer capítulo, toda fuerza y pasión. Rosalía y Rafael en el madroño de AdrianaRTVE