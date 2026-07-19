Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 20 de julio: cada vez más cerca de la verdad sobre los bebés

El cerco alrededor de las parteras no hace más que estrecharse: Bárbara, Luisa, Leonor y Rosalía se han unido y, con ellas, se han unido las piezas del puzzle que necesitábamos para resolver el caso del cambiazo de los bebés. Por otro lado, Manuela ha empezado a mostrar mejor predisposición hacia Braulio, que sigue necesitando un poco de ayuda. En la Casa Pequeña, Matilde no parece fiarse mucho del amigo de Atanasio que acaba de llegar al valle. ¿Descubriremos esta semana qué es exactamente lo que la inquieta?

En los próximos capítulos de 'Valle Salvaje'

Bárbara y Luisa deciden investigar para confirmar sus sospechas sobre Victoria y el doble de los bebés: irrumpen en la cabaña y descubren a Petra y Pura. Las advertencias de Victoria sobre Dámaso empiezan a hacer mella en la duquesa de Miramar, que además escucha una confesión de Matilde sobre Nicolás. Al mismo tiempo, Rosalía logra convencer a Leonor de idear un plan respecto a María. Y mientras tanto, Manuela, decidida, toma la iniciativa... y besa por primera vez a Braulio. Rosalía convence a Leonor para planear un nuevo escape y Pepa está decidida a decir la verdad a Francisco. ¿Es demasiado tarde?

Las parteras reaparecen en 'Valle Salvaje'RTVE

Braulio intenta averiguar quién le ha suplantado para ayudarle con Manuela. Atanasio no vuelve de su salida nocturna, preocupando mucho a Matilde. Mercedes se rompe y se apoya en Victoria. Rafael convoca a todos en la Casa Grande para anunciar una verdad devastadora. En la casa pequeña, Pepa, desolada, descubre que Francisco ha abandonado el Valle. Y Rosalía, con el alma en vilo, se enfrenta por fin a las parteras que le arrebataron a su hija…