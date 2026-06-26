Buenas noticias para Atanilde en 'Valle Salvaje': ¡el embarazo de Matilde es real!

La vida empieza a sonreír a Matilde y Atanasio. El galeno ha visitado la Casa Pequeña para explorar a Matilde y descubrir el origen de los dolores que ha estado padeciendo. Tras casi desmayarse en presencia de Benigna, la joven se encontraba convaleciente y Atanasio se ha estado culpando a sí mismo por haberse puesto duro y haberle prohibido tomarse el bebedizo de la curandera.

Recordemos que Benigna, influenciada por Victoria, llegó al valle para engañar a Matilde y hacerle creer que estaba embarazada. Ahora, parece que tras la fantasía se encontraba una realidad: ¡Atanilde van a ser padres!

Cómo hicieron creer a Matilde que estaba embarazada

El mayor sueño de Matilde siempre ha sido ser madre. Algo que nunca pudo lograr mientras estaba casada con Gaspar, el hijo de Victoria, que además la martirizaba y le hacía la vida imposible. Su muerte, aunque triste y traumática, fue en cierto sentido un alivio para Matilde, que por fin pudo descubrir lo que es ser querida y feliz en la nueva relación que se desarrolló en el valle: junto a Atanasio, formó una de las parejas favoritas de los fans.

Pero una vengativa Victoria no quiso dejar que Matilde disfrutara de un solo segundo de felicidad. Por eso, tras no ser capaz de impedir la boda de Matilde y Atanasio una segunda vez (la primera vez lo consiguió de la forma más cruel: obligando a Martín a traicionar a su hermana), se las ingenió para encontrar una nueva forma de hacerle daño a su exnuera.

Así es como Benigna llegó al valle: atraída por Victoria bajo falsas premisas, pues la entonces duquesa de 'Valle Salvaje' engañó a la curandera diciéndole que Matilde era una persona pérfida y mala que merecía el castigo que estaban a punto de infligirle. Y decidió ir a donde más duele: hacerle creer que estaba embazada, para después romperle el corazón cuando descubriese que no.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Matilde descubre que está embarazada Benigna le da a Matilde la noticia más esperada que le pilla por sorpresa: está embarazada. Ver ahora

Para eso, Benigna preparó un bebedizo que debía pausar las menstruaciones de Matilde, de modo que la joven creyese estar embarazada. Haciéndose pasar por una curandera experta en fertilidad, Matilde creía que el bebedizo iba a aumentar sus posibilidades de quedarse embarazada. Tanto es así que desoyó los consejos de Atanasio cuando este, sospechando de Benigna, le ordenó a Matilde que dejase de tomar el bebedizo, algo que casi ha causado una brecha en su relación.

Matilde siguió tomando el bebedizo a escondidas, pero Atanasio lo impidió. Y las molestias que empezó a padecer su esposa hicieron que él empezase a pensar que quizá estaba equivocado... pero el galeno que ha llegado le ha sorprendido con lo que ha descubierto. A él y a Benigna, que empezaba a tener la conciencia removida por sus mentiras. Parece que, con bebedizo o sin él, Matilde ha conseguido lo que quería: ¡está embarazada de verdad! ¡El galeno lo ha confirmado!

Esperamos que esta vez su felicidad dure.