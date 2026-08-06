Luisa encuentra el bebé robado de Adriana en ‘Valle Salvaje’
- Luisa encuentra al hijo de Adriana mientras Rosalía distrae a las parteras
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Tras semanas de interrogatorios a las parteras Pura y Petra, e intensas búsquedas en su cabaña, Luisa por fin ha conseguido dar con el paradero del bebé. Ha ocurrido en el momento más inesperado, con la ayuda de Bárbara y las hemranas Rosalía y Leonor que han distraído y alejado a las parteras Pura y Petra de la cabaña en lo escondían.
Desde el día del parto de Adriana, Luisa estaba segura de que las parteras eran responsables de un intercambio entre los dos bebés. A pesar de su convicción nadie la creeía, excepto Bárbara, hermana de Adriana. La menor de las hermanas Salcedo se convirtió rápidamente en una fiel cómplice en la tarea de Luisa de descubrir la verdad y hacer justicia en nombre de su amiga Adriana.
La ayuda de Rosalía y Leonor
Bárbara y Luisa llevan tiempo trabajando solas para resolver este misterio y parecía por momentos que sus esfuerzos no daban resultados. Sin embargo su búsqueda ha conseguido tomar rumbo, ni más ni menos, que con la ayuda de Rosalía, la verdadera madre de la bebé por la que intercambiaron al hijo de Adriana. también han contado, con la asitencia de su hermana Leonor, que está dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar a Rosalía a recuperar a su hija.
Rosalía y Leonor llegaron al valle con el pretexto de buscar faena. Pero Luisa que está a todo, pronto cuestiono la extraña enfermedad que supuestamente Rosalía sufría. Además el descabellado intento de Rosalía de fugarse con María marco un antes y un después. Se trató de un momento muy tenso que genero profunda descondianza entre las cuatro. Sin embargo, a pesar de la reticencia inicial de las hermanas a confiarles la verdad a Bárbara y Luisa, terminaron haciéndolo.
Aunque no siempre han sido un equipo sólido, dejaron atrás sus diferencias cuando las hermanas revelaron que habían llegado al valle porque a Rosalía le habían arrebatado a su hija en su alumbramiento. Esto supuso un nuevo camino directo a esclarecer lo hechos.
Luisa entra en la cabaña a escondidas
Las cuatro habiéndose aliado en su propósito de desvelar de una vez por todas la verdad, han conseguido por fin lo que parecía imposible: encontrar al verdadero hijo de Adriana y Rafael. Mientras Rosalía citaba a las parteras en palacio, Luisa se encaminaba a la cabaña para registrarla de arriba a abajo. Bárbara y Leonor han acudido también al encuentro con Pura y Petra y no han dudado en dejar las cosas bien claras. “María es mi sobrina (...) y si la niña llegó a esta casa la misma noche del parto está claro quién la trajo hasta aquí: ustedes” afirma Leonor.
Mientras se producía este agitado conflicto en la cocina de la Casa Grande, Luisa ya se encontraba en la caña registrándose todo. Parecía por un momento que Luisa, agotada, estaba a punto de darse por vencida ¡Pero todo lo contrario! Exhausta se ha apoyado sobre la madera de doble fondo donde se escondía el niño y ha reconocido los sonidos del bebé, que tantas veces habían escuchado sin saber de dónde procedían. ¡Sin dudarlo ha cogido en brazos a la criatura y ha salido rapidamente de la cabaña!
Pero parece que no todo va a ser tan fácil, pues las parteras han llegado al poco tiempo y ante el estado en el que han encontrado la cabaña se han percatado de la ausencia del bebé. Ahora sabemos que las parteras no actúan por maldad, si no por necesidad. Sin dudad alguna se mueven por miedo a las represalias de Dámaso, responsable del encargo de hacer desaparecer al hijo de Adirana. ¿Saldrán Pura y Petra tras ella? ¿Serán capaces de encontrar a Luisa huyendo por el valle? ¿Y como reacionará Dámaso si se llegase a enterar de lo sucedido? No te pierdas los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' para descubrir si se resuelve este misterio.