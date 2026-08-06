Luisa encuentra el bebé robado de Adriana en ‘Valle Salvaje’

Tras semanas de interrogatorios a las parteras Pura y Petra, e intensas búsquedas en su cabaña, Luisa por fin ha conseguido dar con el paradero del bebé. Ha ocurrido en el momento más inesperado, con la ayuda de Bárbara y las hemranas Rosalía y Leonor que han distraído y alejado a las parteras Pura y Petra de la cabaña en lo escondían.

Desde el día del parto de Adriana, Luisa estaba segura de que las parteras eran responsables de un intercambio entre los dos bebés. A pesar de su convicción nadie la creeía, excepto Bárbara, hermana de Adriana. La menor de las hermanas Salcedo se convirtió rápidamente en una fiel cómplice en la tarea de Luisa de descubrir la verdad y hacer justicia en nombre de su amiga Adriana.

La ayuda de Rosalía y Leonor Bárbara y Luisa llevan tiempo trabajando solas para resolver este misterio y parecía por momentos que sus esfuerzos no daban resultados. Sin embargo su búsqueda ha conseguido tomar rumbo, ni más ni menos, que con la ayuda de Rosalía, la verdadera madre de la bebé por la que intercambiaron al hijo de Adriana. también han contado, con la asitencia de su hermana Leonor, que está dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar a Rosalía a recuperar a su hija. Rosalía con su hija MaríaRTVE Rosalía y Leonor llegaron al valle con el pretexto de buscar faena. Pero Luisa que está a todo, pronto cuestiono la extraña enfermedad que supuestamente Rosalía sufría. Además el descabellado intento de Rosalía de fugarse con María marco un antes y un después. Se trató de un momento muy tenso que genero profunda descondianza entre las cuatro. Sin embargo, a pesar de la reticencia inicial de las hermanas a confiarles la verdad a Bárbara y Luisa, terminaron haciéndolo. Aunque no siempre han sido un equipo sólido, dejaron atrás sus diferencias cuando las hermanas revelaron que habían llegado al valle porque a Rosalía le habían arrebatado a su hija en su alumbramiento. Esto supuso un nuevo camino directo a esclarecer lo hechos.