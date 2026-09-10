Alejo le pide matrimonio a Luisa en 'Valle Salvaje': "Esta vez no habrá quién nos detenga"

Todos los fans de Luisa y Alejo están cruzando los dedos para que esta vez salga bien: el Gálvez de Aguirre ha vuelto a pedirle matrimonio a su amada. La historia se repite, pero la situación es muy pero que muy distinta: los amantes que en su día no pudieron casarse por el chantaje ejercido por el entonces duque, don José Luis, encuentran ahora el camino despejado para darse el sí quiero. Porque el duque ahora es Rafael, el hermano de Alejo, un hombre justo que ha jurado no interponerse en su amor y ha dado su visto bueno al enlace de la pareja.

¡Pero no nos adelantemos! Lo primero es hablar del emotivo momento de la pedida y en las palabras de un Alejo que ha prometido que, esta vez, nadie los va a detener.

La segunda pedida de Alejo y Luisa La relación entre ambos se ha vuelto a encender tras una época durmiente y nos está dejando las escenas más bonitas de la historia de 'Valle Salvaje'. Primero con el beso que compartieron después de tanto tiempo. A continuación con la cena romántica que terminó en un momento de pasión. Y ahora con esta pedida tan íntima y a la vez tan significativa, porque ha tenido lugar en un sitio muy especial de la Casa Grande: la capilla en la que reposa Adriana, la mejor amiga de Luisa, y en la que si todo sale bien, quién sabe, quizá vemos a Luisa y Alejo darse el sí quiero.