'La Monumental' y 21 curvas más: así es el Circuito MadRing, sede del GP de España de Fórmula 1

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de España de Fórmula 1, que será el primero en el Circuito MadRing. 45 años después de la última carrera de F1 en el Circuito del Jarama, la competición más importante del automovilismo mundial regresa a Madrid en un trazado diseñado para no dejar indiferente a nadie.

Para empezar a los vecinos: desde su construcción y tras los recientes entrenamientos de Fórmula 3 son muchos los que se quejan del nivel de ruido. Una de las razones por las que las grandes competiciones fueron abandonando el Jarama -alrededor del cual se han ido construyendo urbanizaciones residenciales- ha vuelto a poner de relieve la dificultad de conciliar los eventos deportivos de motor con el derecho al descanso.

Tampoco ha pasado desapercibida la financiación: más de 83 millones de euros que han recaído sobre la institución ferial Ifema, aunque los más críticos hablan ya de un 'agujero' que pasa de los 300 millones. En un principio iba a ser un anticipo compensado a posteriori con patrocinios privados. La noticia positiva es que la venta de entradas va a buen ritmo y sólo quedan disponibles algunas de las consideradas 'VIP'.

Superadas esas dificultades, lo que les espera a aficionados, escuderías y pilotos es un fin de semana en un circuito pensado para aunar en un mismo escenario la máxima velocidad con la pericia técnica en el pilotaje. MadRing tiene una longitud de 5,4 km, una anchura máxima de pista de 15 metros y se recorre en torno a 1:34 minutos, lo que da una idea de su rapidez.

Consta de 22 curvas y en su diseño, con la firma de Jarno Zaffelli (Studio Dromo), los aficionados esperan con ansia la llegada de los monoplazas a la número 12, llamada 'La Monumental' en honor a la Plaza de Toros de Las Ventas por su trazado circular.

En realidad es semicircular, con una longitud de 547 metros y un ancho que se reduce a 12 metros, pero con un peralte de 24 grados que permite pasarla a la máxima velocidad; es un guiño a las pruebas de la NASCAR estadounidense. Para una capacidad total de 110.000 espectadores en todo el circuito, para esta curva se ha construido una grada de 45.000 espectadores.

Antes de llegar a esa zona, que marca la mitad del recorrido, los pilotos tendrán que hacer gala de su habilidad de manos. Nada más darse la salida llega la primera 'chicane': las curvas 1 y 2 están pegadas y señalan la primera zona de adelantamiento.