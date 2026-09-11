Arabia Saudí cierra un oleoducto fundamental para evitar el estrecho de Ormuz tras sufrir varios ataques

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste tras sufrir varios ataques. Esta infraestructura transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día.

La Administración ha señalado que esta ruta de suministro, fundamental en el actual contexto de bloqueo en el estrecho de Ormuz, fue "objeto de múltiples ataques en la mañana del jueves 10 de septiembre de 2026", por lo que "fue cerrado como medida de precaución".

El Gobierno saudí ha informado que la agresión se produjo con drones lanzados desde Irak. Sin embargo, tras una petición del primer ministro de ese país, el régimen ha rechazado tomar represalias, aunque se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para defender su soberanía. "Los ataques causaron varios heridos", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que los equipos de emergencia y técnicos especializados intervinieron "inmediatamente tras los ataques, adoptando las medidas necesarias para asegurar la infraestructura y evaluar su seguridad, conforme a los procedimientos aprobados y a los planes de respuesta ante emergencias, y en coordinación con las autoridades competentes".

Una capacidad máxima de siete millones de barriles diarios. El oleoducto Este-Oeste, también llamado Petroline, es una infraestructura estratégica que cruza Arabia Saudí desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de siete millones de barriles diarios. Su importancia radica en que permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima. El Brent se dispara hasta los 107 dólares, mientras los mercados asumen la prórroga del conflicto entre EE.UU. e Irán No obstante, el oleoducto Este-Oeste también ha sufrido amenazas y ataques reivindicados en los últimos meses. A finales de julio, los hutíes afirmaron haber atacado con drones "varios objetivos y puntos sensibles" relacionados con el suministro y transporte de petróleo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu, es decir, la ruta asociada al oleoducto. En abril, unos ataques iraníes tuvieron como objetivo una estación del oleoducto Este-Oeste y provocaron una pérdida de aproximadamente 700.000 barriles diarios de volumen bombeado a través de esa infraestructura, aunque después se restableció plenamente el bombeo.