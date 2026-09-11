Los hutíes de Yemen avanzan en su control del mar Rojo y toman posiciones en el estrecho de Bab el-Mandeb

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han llevado a cabo en las últimas horas un rápido avance desde el territorio que controlaban en el noroeste del país hacia la costa del mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que supone una amenaza para la liber circulación por esta vía marítima de importancia mundial.

El jueves, los hutíes anunciaron la conquista de la ciudad portuaria de Moca y se apoderaron de las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor, en el archipiélago de Hanish, en una operación que incluyó ataques con misiles balísticos desde el continente y el envío de combatientes por barco, informa Efe.

Este viernes, varias fuentes citadas por agencias y medios internacionales aseguran que han tomado el puerto de Dhubab, más al sur, y que han alcanzado la isla de Perim (también conocida como Mayyun), que está situada en el mismo Estrecho. Hasta ahora, este territorio estaba en manos del gobierno de Yemen internacionalmente reconocido, pero sus fuerzas no han opuesto una resistencia importante.

El estrecho de Bab el-Mandeb comunica el mar Rojo con el golfo de Adén y el mar Arábigo. Es la vía de entrada y salida de los barcos que transitan el Canal de Suez, en Egipto, con petróleo pero también con mercancias en porta-contenedores.

Por esta importante vía marítima circulaba una media de 5,4 millones de barriles de petróleo al día a finales de 2025, pero la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha hecho aumentar el tráfico hasta superar los 8 millones de barriles diarios, según cifras de la Agencia de Información Energética de EE.UU.

01.03 min Los hutíes amenazan con controlar el estrecho de Bab al-Mandab, clave para Irán

En julio, los hutíes declararon un bloqueo contra los barcos de Arabia Saudí y dispararon contra varios petroleros, para apoyar así a Irán en la guerra contra EE.UU. e Israel. Posteriormente comunicaron que cualquier buque que cargue o descargue mercancías en puertos saudíes puede ser sancionado o atacado.

Arabia Saudí, que tiene costa tanto al golfo Pérsico como al mar Rojo, ha redirigido parte de su exportación de crudo hacia esta última ruta, que ahora se vería amenazada.

Riad pidió a Washington que atacara, según Axios Según informan varios medios, pero aún no han confirmado fuentes oficiales, la aviación saudí ha atacado en las últimas horas la ciudad de Moca. Según informa el portal Axios, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, llamó el jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, para pedirle que fueran las fuerzas estadounidenses las que atacaran a los hutíes, pero Trump se negó. Según Axios, Washington quiere apoyar a Riad pero sin involucrarse directamente en el conflicto de Yemen. El pasado día 7, los hutíes mataron al menos a 58 soldados e hirieron a 11 civiles en un ataque contra la región de Najrán, en el suroeste de Arabia Saudí. Al menos 11 civiles heridos en Arabia Saudí y 58 soldados muertos de Yemen en ataques de los rebeldes hutíes