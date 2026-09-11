La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 19 entre Vélez Málaga y Peñas Blancas (Estepona)

La 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este viernes 11 de septiembre, transcurre entre Vélez Málaga y Peñas Blancas (Estepona), una jornada de 210 kilómetros con un perfil ondulado y final en alto que puedes seguir en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 1 y RTVE Play.

El ciclista español Enric Mas (Movistar) defiende 1 minuto y 37 segundos de ventaja como líder de la clasificación general con respecto a Primoz Roglic (Red Bull), y 3 minutos y 1 segundos con el austriaco Felix Gall (Decathlon), tercero en la general.

La decimonovena consta de con 210,8 kilómetros, quizás no con demasiada dureza, pero un puerto como Peñas Blancas puede ser suficiente para mostrar la debilidad de los candidatos a la general. Antes, un camino tortuoso con los puertos de Las Abejas y y del Viento, de segunda categoría y coronados a 120 km y a 100 km de meta para seleccionar un escapada de nivel, con un terreno favorable hasta las faldas del puerto definitivo.

Peñas Blancas será final de etapa por tercera ocasión en La Vuelta, con la victoria de Richard Carapaz en 2022 como el último corredor que inscribió su nombre como ganador de etpaa en esta meta.

Los dos primeros puertos, a más de 100 kilómetros de la llegada, pondrá dureza a la carrera y seleccionará por delante a los candidatos a la victoria parcial. Sin embargo, los 4.190m de desnivel positivo dicen mucho de lo complicada que va a ser de gestionar para todos los ciclistas a estas alturas de carrera.

La ascensión final a Peñas Blancas son 19 kilómetros de subida con un desnivel medio del 6,5% que, a buen seguro, marcarán diferencias entre los favoritos.