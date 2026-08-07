Al menos 11 civiles heridos en Arabia Saudí y 58 soldados muertos de Yemen en ataques de los rebeldes hutíes

Los rebeldes hutíes de Yemen han atacado este jueves a las fuerzas gubernamentales, matando al menos a 58 soldados, y han dejado al menos 11 civiles heridos en un ataque "indiscriminado" contra la región de Najrán, en el suroeste de Arabia Saudí y fronteriza con territorio yemení, lo que ha generado amenazas de represalias saudíes.

El portavoz de las Fuerzas de la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en el Yemen, el general de división saudí Turki al Maliki, ha dicho en un comunicado que entre los heridos se encuentran siete ciudadanos del reino árabe, un yemení, dos egipcios y un pakistaní, que sufrieron lesiones por los "ataques terroristas" de los hutíes.

"La milicia terrorista hutí llevó a cabo estos ataques mediante el lanzamiento indiscriminado de proyectiles contra bienes e instalaciones civiles", ha añadido el portavoz, que denuncia que esta acción constituye "una flagrante violación" del derecho internacional humanitario" al tener como objetivo civiles e instalaciones vitales.

Esta es la primera vez desde el comienzo del intercambio de ataques entre los insurgentes yemeníes y Arabia Saudí, iniciados a mediados del mes pasado, que Riad informa sobre heridos en ataques de los hutíes contra su territorio. El martes, los rebeldes ya reivindicaron un ataque con dron contra el aeropuerto de Najrán y justificaron la acción en respuesta a los bombardeos saudíes contra las zonas que controlan en el Yemen.

A finales de julio, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes, mientras que también han lanzado ataques contra Arabia Saudí.

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Los hutíes reclaman los ataques En cuanto a los incidentes en Yemen, según un responsable militar yemení, se trata de los ataques más mortíferos desde el alto el fuego de 2022, que puso fin a más de siete años de una guerra devastadora en este país, el más pobre de la península arábiga. Los ataques han tenido como objetivo un campamento militar en la provincia de Marib, en el centro de Yemen, así como otros en la provincia de Hadramout, cerca de la frontera con Arabia Saudí. Los hutíes los han reclamado en un comunicado. "Nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo una operación a gran escala contra concentraciones de tropas enemigas", ha afirmado su portavoz militar, Yahya Saree, denunciando "un importante refuerzo militar saudita". También ha advertido que están "preparados en caso de una escalada". Las fuerzas armadas responderán a esta “agresión en el momento y lugar apropiados”, ha prometido por su parte el Ministerio de Defensa del gobierno yemení reconocido internacionalmente. La reanudación el mes pasado de este conflicto que comenzó hace más de diez años constituyó una nueva etapa en la conflagración regional tras la guerra entre Estados Unidos e Irán. Reportajes 5 continentes Reportajes 5 Continentes - El patrimonio histórico yemení en peligro Escuchar audio En medio de las tensiones relacionadas con la guerra en Oriente Medio, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmarán un acuerdo de defensa mutua en Yeda este viernes, según fuentes cercanas al Ejército y al Gobierno saudíes. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif se reunirán en la ciudad saudí para una cumbre entre los tres países sunitas. "El tema se ha estado discutiendo durante mucho tiempo, pero los recientes acontecimientos en la región han acelerado el proceso", ha declarado a la agencia AFP la fuente militar, que ha preferido permanecer en el anonimato.