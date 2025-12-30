El Gobierno de Yemen declara el estado de emergencia y anuncia un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas

El Gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, ha decretado este martes el estado de emergencia durante un periodo inicial de tres meses en las zonas bajo su control y ha anunciado un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas. La decisión llega acompañada de una ruptura sin precedentes del acuerdo de defensa conjunto con Emiratos Árabes Unidos (EAU), país al que acusa de respaldar militarmente a los secesionistas del sur del país.

El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, firmó un decreto que declara el estado de emergencia en todo el territorio de la República del Yemen a partir del 30 de diciembre de 2025, por un periodo de 90 días prorrogables. El texto también impone el cierre temporal de puertos y pasos fronterizos, con la excepción de aquellos que autorice expresamente la coalición militar liderada por Arabia Saudí.

Yemen: escenario de tensiones entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Según el Ejecutivo yemení, la medida responde tanto a la amenaza que suponen los rebeldes hutíes - que desde 2014 controlan amplias zonas del país, incluida la capital, Saná - como a lo que describe como "conflictos internos instigados" por facciones armadas que habrían recibido órdenes directas de Abu Dabi para lanzar una ofensiva en las gobernaciones orientales, con el objetivo de fragmentar el país. En paralelo, el Gobierno ha anunciado la cancelación inmediata del acuerdo de defensa con Emiratos Árabes Unidos y ha ordenado la retirada de todo su personal y fuerzas del territorio yemení en un plazo de 24 horas. En un discurso televisado, Al Alimi ha asegurado que se ha demostrado "de manera fehaciente" que EAU ha presionado al Consejo de Transición Sureño (CTS) para socavar la autoridad estatal mediante una escalada militar. A comienzos de diciembre, el CTS lanzó una ofensiva relámpago en el este de Yemen que terminó con el control de dos provincias estratégicas, fronterizas con Omán y Arabia Saudí, un avance que profundiza aún más la descomposición territorial y política del país. El presidente yemení acusó además a Emiratos de haber enviado dos buques desde el puerto de Fujairah con armas y equipos militares y descargados sin autorización en el puerto de Mukalla para abastecer a las fuerzas secesionistas. Esos buques fueron atacados esta madrugada por la coalición liderada por Arabia Saudí, en lo que Al Alimi calificó como una "peligrosa escalada" que amenaza la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hadramut y Al Mahra, ricas en recursos energéticos. Aunque reconoció el papel previo de Emiratos dentro de la coalición creada para combatir a los hutíes, lamentó que su actuación haya derivado, según dijo, en un apoyo abierto a la rebelión interna. La ofensiva del CTS provocó también una reacción inédita por parte de la coalición liderada por Riad, que el pasado viernes lanzó ataques de advertencia contra posiciones secesionistas en Hadramut, pese a que Emiratos forma parte de esa misma alianza militar. El Yemen del Sur fue un Estado independiente entre 1967 y 1990, una realidad que el CTS busca restaurar. Combatientes hutíes en Saná YAHYA ARHAB Tras el anuncio del estado de emergencia, el Consejo de Transición Sureño ha calificado de "ilegales" las medidas adoptadas por el Gobierno yemení y ha advertido de sus consecuencias. En un comunicado, responsabilizó a las autoridades de cualquier impacto político, económico o de seguridad y defendió que la única salida pasa por retomar "la lógica de la asociación y el acuerdo". Son las primeras declaraciones del grupo desde los ataques registrados esta madrugada en el puerto de Mukalla y desde la escalada institucional decretada por el Ejecutivo.