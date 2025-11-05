Sánchez y el sultán de Omán firman varios acuerdos de cooperación en la primera visita de Estado a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, han presidido este miércoles en el Palacio de la Moncloa, la firma de varios acuerdos de cooperación entre ambos países. Se trata de la primera visita de Estado del sultán a España que comenzaba este martes con una cena de gala presidida por los reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real, a la que asistieron un centenar de invitados, entre ellos el jefe del Ejecutivo.

Los ministros de Asuntos Exteriores, Agricultura y Economía, José Manuel Albares, Luis Planas, y Carlos Cuerpo, y sus homólogos omaníes de Exteriores, Energía y Minerales, y Comercio, Industria e Inversiones, Sayyid Badr Albusaidi, Sheijh Mohammed bin Saeed bin Al-Maamari y Qais bin Mohammed Al-Yousef, han firmado cinco memorandos de entendimiento: en materia de transición energética limpia, gestión de recursos hídricos, cultura juventud y deporte, transportes e infraestructuras y agricultura, ganadería y seguridad alimentaria.

Además, en este acto de firma de acuerdos en la Moncloa han rubricado un acuerdo para la exención de visados en pasaportes diplomáticos especiales y de servicio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el sultán de Omán, presiden la firma de los acuerdos. REUTERS/Violeta Santos Moura

Después de la recepción en la Moncloa, el rey preside un encuentro empresarial entre España y Omán en el Palacio de El Pardo y se celebrará la reunión plenaria entre las delegaciones de ambos países.

El rey Felipe VI y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, saludan al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EFE/ Javier Lizon

Felipe VI dedicó parte de su discurso en la cena de gala a Oriente Próximo y defendió un Estado palestino "soberano e independiente" que conviva en paz y seguridad" con Israel. También hizo un llamamiento a la contención, al silencio de las armas y al cumplimiento de los acuerdos del plan de paz en Gaza.

El sultán de Omán señala a España como "puente de civilización" El sultán de Omán señaló este martes en su intervención durante la cena de gala ofrecida por los reyes en el Palacio Real cómo España "siempre ha sido un puente de civilización y humanidad entre Oriente y Occidente", así como los lazos históricos que unen a los dos países y expresó su confianza en explorar nuevas oportunidades de cooperación y en que el rey viaje a Omán. También expresó su apuesta por el diálogo y la apertura hacia otras culturas y civilizaciones como "única vía para construir un mundo más comprensivo, estable y cooperativo". El sultán de Omán Haitham Bin Tariq Al-Busaid, junto a la reina Letizia y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Chema Moya / POOL / AFP La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, asistieron también a la cena de gala, junto con los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles.