Sánchez y el sultán de Omán firman varios acuerdos de cooperación en la primera visita de Estado a España
- El rey preside un encuentro empresarial España-Omán en el Palacio de El Pardo
- En la cena de gala Felipe VI defendió un Estado palestino "soberano e independiente" que conviva "en paz" con Israel
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, han presidido este miércoles en el Palacio de la Moncloa, la firma de varios acuerdos de cooperación entre ambos países. Se trata de la primera visita de Estado del sultán a España que comenzaba este martes con una cena de gala presidida por los reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real, a la que asistieron un centenar de invitados, entre ellos el jefe del Ejecutivo.
Los ministros de Asuntos Exteriores, Agricultura y Economía, José Manuel Albares, Luis Planas, y Carlos Cuerpo, y sus homólogos omaníes de Exteriores, Energía y Minerales, y Comercio, Industria e Inversiones, Sayyid Badr Albusaidi, Sheijh Mohammed bin Saeed bin Al-Maamari y Qais bin Mohammed Al-Yousef, han firmado cinco memorandos de entendimiento: en materia de transición energética limpia, gestión de recursos hídricos, cultura juventud y deporte, transportes e infraestructuras y agricultura, ganadería y seguridad alimentaria.
Además, en este acto de firma de acuerdos en la Moncloa han rubricado un acuerdo para la exención de visados en pasaportes diplomáticos especiales y de servicio.
Después de la recepción en la Moncloa, el rey preside un encuentro empresarial entre España y Omán en el Palacio de El Pardo y se celebrará la reunión plenaria entre las delegaciones de ambos países.
Felipe VI dedicó parte de su discurso en la cena de gala a Oriente Próximo y defendió un Estado palestino "soberano e independiente" que conviva en paz y seguridad" con Israel. También hizo un llamamiento a la contención, al silencio de las armas y al cumplimiento de los acuerdos del plan de paz en Gaza.
El sultán de Omán señala a España como "puente de civilización"
El sultán de Omán señaló este martes en su intervención durante la cena de gala ofrecida por los reyes en el Palacio Real cómo España "siempre ha sido un puente de civilización y humanidad entre Oriente y Occidente", así como los lazos históricos que unen a los dos países y expresó su confianza en explorar nuevas oportunidades de cooperación y en que el rey viaje a Omán.
También expresó su apuesta por el diálogo y la apertura hacia otras culturas y civilizaciones como "única vía para construir un mundo más comprensivo, estable y cooperativo".
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, asistieron también a la cena de gala, junto con los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles.
Una inversión que supera los 200 millones de euros
El ministro de Comercio, Industria y Promoción de Inversión de Omán, Qais bin Mohammed Al-Yousef, aseguró este martes que la presencia de las empresas españolas en Omán ha crecido un 14% en los últimos años, con una inversión que supera los 200 millones de euros.
Así lo trasladó durante el Encuentro Empresarial España-Omán organizado por la Cámara de Comercio de España junto con la Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX y CEOE, en el que participaron 50 empresas españolas y omaníes y que contó con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
De hecho, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, dijo que ambos países tienen una "oportunidad histórica" de reforzar su asociación económica y ha afirmado que ambos gobiernos comparten prioridades como diversificar la economía, apostar por la energía limpia, impulsar la industria tecnológica y promover un turismo "sostenible y de calidad".
Esta visita de Estado viene precedida de la amnistía el pasado mes de marzo de la ciudadana española Fàtima Ofkir - coincidiendo con el Ramadán -, que había sido condenada a cadena perpetua en el país por tráfico de drogas en 2018.