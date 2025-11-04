Felipe VI defiende un "Estado palestino soberano e independiente" que conviva en "paz y seguridad" con Israel

El rey Felipe VI ha defendido la creación de un "Estado palestino soberano e independiente" que conviva "en paz y seguridad" con Israel y ha reiterado su llamamiento al "cumplimiento" de los acuerdos para alcanzar una paz duradera: "Es el gran anhelo del pueblo palestino y del pueblo israelí".

El monarca se ha pronunciado en estos términos este martes en el Palacio Real durante una cena de gala celebrada con motivo de la visita de Estado a España del sultán de Omán, Haitham Bin Tariq al Busaid, que iba a realizar el pasado mes de mayo y que tuvo que posponer. "Omán tiene una trayectoria reconocida en la comunidad internacional, que nos anima a seguir cooperando y concertándonos en tantos asuntos de interés común", ha sostenido el monarca en presencia del sultán.

"Nuestro país lleva décadas trabajando, siempre mediante el diálogo y el compromiso con la legalidad internacional, por la paz en Oriente Próximo", ha añadido don Felipe, para resaltar que España aboga por la solución de los dos Estados: "Por eso hemos acogido con satisfacción el plan de paz estadounidense y el acuerdo alcanzado por las partes en Sharm al Sheikh". En este contexto, ha denunciado los interrogantes que abren "las recientes violaciones de alto al fuego".

El mandatario omaní se reúne con altos cargos y empresarios españoles Haitham Bin Tariq al Busaid ha sido recibido con honores militares en el Palacio Real por los reyes Felipe VI y Letizia, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las presidencias de Congreso y Senado, Cristina Armengol y Pedro Rollán. También han estado presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y cinco ministros del Gobierno omaní. La visita se prolongará hasta este miércoles, según información de Moncloa. Asegura el Ejecutivo que la visita se enmarca en “las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países” y en el “trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos”. Tras su llegada al Palacio Real, ha intervenido en el Senado junto a Rollán y Armengol, donde ha deseado “el mayor de los éxitos” al servicio “del pueblo español” y “prosperidad” para este y “para las relaciones” entre ambos países. ““ A mediodía, el líder omaní ha mantenido un encuentro y un almuerzo en el Palacio de La Zarzuela con Felipe VI y Letizia. Durante la noche de este martes participará en la cena de gala del Palacio Real, en la que Tariq al Busaid y Felipe VI tomarán la palabra. Mañana tendrá un encuentro con empresarios y después se reunirá con Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La visita viene precedida de la amnistía de la ciudadana española Fàtima Ofkir - que coincidió con el Ramadán -, que había sido condenada a cadena perpetua en el país por tráfico de drogas en 2018. Llega a España Fàtima Ofkir, la joven amnistiada tras pasar siete años en una prisión de Omán RTVE.es / EFE Además, el Gobierno ha otorgado el Collar de la Orden de Isabel la Católica al sultán de Omán y ha concedido la Orden de Isabel la Católica a un total de ocho ministros y miembros del Gobierno de Omán. Por su parte, la alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha entregado la Llave de Oro de la ciudad a Tarik al Busaid.