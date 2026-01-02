El líder separatista del sur de Yemen anuncia un período de transición que culminará en un referéndum de independencia
- El antiguo Estado de Yemen del Sur existió hasta la unificación con el norte en 1990
- El Consejo de Transición del Sur cuenta con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos
El líder del Consejo de Transición del Sur (CTS) de Yemen, Aidarous al Zubaidi, ha anunciado este viernes el inicio de un período de transición que culminará con un referéndum de independencia del sur del país, lo que supone una importante escalada en el desafío del grupo separatista a la unidad del país.
"Anunciamos el inicio de un período de transición de dos años", ha dicho Al Zubaidi, quien ha añadido que el referéndum permitiría a los habitantes del sur del país ejercer su "derecho a la autodeterminación".
"Se ha aprobado una declaración constitucional para restaurar el Estado del Sur", ha afirmado después de describir esta medida como un camino gradual que cumple "las aspiraciones del pueblo del sur" y que se aplicará a partir del 2 de enero de 2028.
No obstante, Al Zubaidi ha advertido de que la declaración constitucional podría entrar en vigor antes si no hubiera respuesta a la iniciativa o si el territorio del sur fuera atacado.
El embajador de Arabia Saudí en Yemen, Mohammed al-Jaber, ha acusado al líder del CTS de ser "intransigente" ante los esfuerzos de desescalada.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, que respalda al Consejo de Transición del Sur ha declarado su compromiso de trabajar para la "desescalada", indicando que ha retirado sus últimas fuerzas de Yemen, donde habían estado desplegadas como parte de la coalición.
El CTS controla gran parte del sur de Yemen y su objetivo es revivir el antiguo Estado de Yemen del Sur, que existió hasta la unificación con el norte en 1990.
El anuncio se produce en medio de los combates entre el CTS y las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudí en la provincia oriental de Hadramaut.
Un oficial militar del Consejo de Transición del Sur, que ha hablado bajo condición de anonimato, ha informado que los ataques aéreos de la coalición liderada por los saudíes han causado la muerte de 20 combatientes separatistas en las bases militares de Al-Khash'a y Seiyun.
El gobernador de Hadramaut, bajo el Gobierno reconocido internacionalmente, ha anunciado el lanzamiento de una operación para restablecer el control de la zona.
Hadramaut, provincia productora de petróleo, limita con Arabia Saudí y muchos saudíes prominentes tienen sus orígenes en la misma, lo que le otorga una importancia cultural e histórica para el reino saudita. Su captura por el CTS el mes pasado fue considerada una amenaza por los saudíes.
Yemen está inmerso en una guerra civil desde hace más de una década. En 2014 estalló un conflicto entre el Gobierno y sus aliados, incluyendo el Consejo de Transición del Sur, por un lado, y los hutíes, por el otro.
El conflicto se ha cobrado cientos de miles de vidas, ha fragmentado el país y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
La Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integrada por 57 países, manifestó este pasado miércoles su apoyo a la integridad territorial de Yemen y a su Gobierno respaldado por Arabia Saudí e internacionalmente reconocido.