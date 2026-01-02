El líder separatista del sur de Yemen anuncia un período de transición que culminará en un referéndum de independencia

El líder del Consejo de Transición del Sur (CTS) de Yemen, Aidarous al Zubaidi, ha anunciado este viernes el inicio de un período de transición que culminará con un referéndum de independencia del sur del país, lo que supone una importante escalada en el desafío del grupo separatista a la unidad del país.

"Anunciamos el inicio de un período de transición de dos años", ha dicho Al Zubaidi, quien ha añadido que el referéndum permitiría a los habitantes del sur del país ejercer su "derecho a la autodeterminación".

"Se ha aprobado una declaración constitucional para restaurar el Estado del Sur", ha afirmado después de describir esta medida como un camino gradual que cumple "las aspiraciones del pueblo del sur" y que se aplicará a partir del 2 de enero de 2028.

No obstante, Al Zubaidi ha advertido de que la declaración constitucional podría entrar en vigor antes si no hubiera respuesta a la iniciativa o si el territorio del sur fuera atacado.

El embajador de Arabia Saudí en Yemen, Mohammed al-Jaber, ha acusado al líder del CTS de ser "intransigente" ante los esfuerzos de desescalada.