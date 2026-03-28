Los rebeldes hutíes de Yemen entran en la guerra de Irán un mes después y lanzan un ataque contra Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen se suman al conflicto en Oriente Medio. El grupo armado chií, aliado de Irán, ha lanzado un misil contra Israel, el primero desde que empezó la guerra el 28 de febrero.

Pese a que el misil ha sido interceptado por el Ejército israelí y no ha dejado daños, la entrada de los hutíes amenaza la navegación en el mar Rojo y puede perturbar aún más el comercio mundial.

“Los hutíes de Yemen entran en el conflicto y lanzan un ataque contra Israel



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En una declaración televisada, el portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, ha afirmado que los ataques fueron lanzados contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denomina operaciones en curso de Irán y Hizbulá en el Líbano.

El grupo justifica los ataques como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y a lo que describe como una escalada de violencia contra las facciones aliadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos. "Nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados (...) y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia", ha afirmado Sarea.

El gobierno yemení reconocido internacionalmente no ha tardado en condenar a los hutíes y considera que su entrada a la guerra es un acto "temerario", puesto que podría desestabilizar aún más la región.

Un mes de guerra El ataque de los hutíes llega cuando se cumple un mes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, bastión del "Eje de la resistencia" que incluye a los hutíes, entre otros grupos armados de Oriente Medio. La renovada campaña militar hutí conlleva el riesgo de agravar el ya volátil conflicto regional. Para Irán, que el intercambio de bombardeos se prolongue es positivo, porque debilita al presidente estadounidense Donald Trump. Un mes de guerra en Irán: crisis económica y desconfianza de los aliados en Estados Unidos Anna Bosch Un mes después, Irán mantiene su capacidad de ataque mediante nuevas andanadas de misiles que han golpeado Israel, con muertos y heridos. También ha alcanzado objetivos en Arabia Saudí, con al menos 12 soldados estadounidenses heridos, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Omán, donde la Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado en la madrugada de este sábado un buque de apoyo militar estadounidense cerca del puerto de Salalah. A su vez, el régimen iraní ha atacado varias industrias vinculadas a Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y otros puntos, en respuesta a los bombardeos del viernes contra las dos principales siderúrgicas iraníes. Mohamed Bin Salman: de Khashoggi al "perdón" de Trump en aras de un nuevo Oriente Medio Ana Garralda Trump insiste en que va ganando y que pronto acabará la guerra. Su último 'lapsus' ha sido llamar estrecho de Trump al estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Teherán ha denunciado el uso de bombas de racimo en la sureña provincia de Fars por parte de Israel y Estados Unidos, lo que califica como un "crimen de guerra", y asegura que ha localizado y desactivado al menos 122 de estos artefactos lanzados en los últimos días. Israel ha asegurado que sus fuerzas aéreas concluyeron una nueva ola de bombardeos en la capital iraní, según un comunicado militar en el que las fuerzas armadas no detallaron sus objetivos. Una ofensiva terrestre sobre Irán, el 'plan B' que gana peso en Oriente Medio Daniel Herrero