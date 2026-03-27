Israel ataca instalaciones siderúrgicas y nucleares y Teherán denuncia que Trump viola su propio ultimátum

Israel ha atacado este viernes diversas instalaciones siderúrgicas, energéticas y nucleares de Irán.

Teherán ha denunciado que los ataques, cuyos daños aún no se conocen, y que según el Ministerio de Exteriores iraní se han llevado a cabo "en coordinación" con EE.UU., incumplen el plazo para las negociaciones dado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que extendió hasta el día 6 de abril su ultimátum para que Irán reabra el restrecho de Ormuz a cambio, precisamente, de no atacar sus instalaciones energéticas.

Este mismo viernes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha afirmado que la vía diplomática sigue abierta y que esperan a que Teherán les diga con quién van a negociar.

Ataques a empresas siderúrgicas e instalaciones nucleares A media jornada de este viernes, medios iraníes han informado del bombardeo de una fábrica perteneciente al grupo siderúrgico Mobarakeh, el gigante siderúrgico iraní, ubicada en la región de Isfahán (centro de Irán), y otro complejo en la provincia de Juzestán (suroeste). Posteriormente, las mismas fuentes han informado de un ataque contra una fábrica de cemento en Fiouzabad (provincia de Fars, sur del país), en el que han muerto dos personas y otras tantas han resultado heridas. Han sido alcanzados el reactor de investigación con agua pesada de Jondab, perteneciente al complejo nuclear de Arak; la fábrica de óxido de uranio en Ardakan; y una planta de extracción de uranio en Yazd, todas situadas en el centro del país. No ha habido víctimas ni fugas radioactivas, según los medios iraníes. Israel ha reconocido los bombardeos. En un comunicado, las Fuerzas Armadas israelíes han dicho haber atacado "una instalación única en Irán utilizada para la producción de materias primas necesarias para el enriquecimiento de uranio", informa Efe. Según Israel, se trata de la única instalación de este tipo en todo Irán, por lo que se priva al régimen de "la materia prima necesaria para estos procesos y debilita aún más su programa de armas nucleares". En días anteriores han sido bombardeados el reactor nuclear de Bushehr (el único en activo de Irán, y operado por Rusia) y la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. El Organismo Internacional para la Energía Atómica ha advertido del peligro que conllevan estos ataques, aunque hasta el momento ni el OIEA ni las autoridades iraníes han informado de ninguna emisión radioactiva. Todas estas instalaciones forman parte del programa nuclear iraní, que según Teherán persigue fines pacíficos. Además de extraer el uranio, se necesita óxido de uranio concentrado o yellowcake ("pastel amarillo") como materia prima para el enriquecimiento del mineral. Una bomba nuclear necesita uranio enriquecido al 90 %. El vicegobernador de la provincia de Markazi, Hasán Qamari, ha declarado que estos ataques reflejan "la desesperación" de los enemigos de Irán ante los avances científicos e industriales de la República Islámica, y ha asegurado que no afectarán al desarrollo de las actividades nucleares e industriales del país. Por su parte, el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica ha anunciado represalias y ha recomendado a todo el personal de industrias de la región ligadas a EE.UU. e Israel que las abandonen de inmediato. Claves del programa nuclear de Irán: qué es y por qué le importa a Estados Unidos Miguel Charte