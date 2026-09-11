Irene Montero se presentará para liderar una candidatura de izquierdas "lo más amplia posible"

La secretaria política y eurodiputada de Podemos Irene Montero va a presentar este sábado su candidatura a las próximas elecciones generales "nítidamente de izquierdas" que aspira a ser "lo más amplia posible", según señalan fuentes de Podemos, que no concretan con qué otros partidos estarían dispuestos a concurrir.

En un acto en Madrid, Montero va a presentar los principales ejes sobre los que se articulará su proyecto político situando en el centro la mejora de las condiciones materiales de vida, los derechos sociales y la defensa de la paz.

La candidatura tendrá una fuerte presencia en las redes sociales, donde la extrema derecha ha ganado terreno en los últimos años, señalan desde la formación morada, después de que su perfil haya logrado sumar un millón de seguidores con "un fuerte crecimiento" en los últimos dos años y trabajará por llegar a los más jóvenes desde sus redes.

Un proyecto político con cinco ejes Fuentes de Podemos informan de que Montero aprovechará el acto en Madrid, bajo el nombre de 'Paz, casa, trabajo', para avanzar con un proyecto de candidatura que ya anunció hace más de un año, durante otro encuentro del partido celebrado en abril de 2025. Además, la actual eurodiputada de Podemos presentará el sábado los principales ejes de su candidatura para las generales con cinco prioridades: precios justos para la vivienda, trabajar menos para vivir mejor, bajar el coste de la vida, defender la paz y luchar contra la emergencia climática. Entre los puntos de su programa, la formación morada se plantea que el precio del alquiler no se lleve la mayor parte de los ingresos, avanzar hacia una jornada de 37 horas semanales y un salario mínimo interprofesional de 1.800 euros. También bajar el coste de la vida frente a la subida de precios y la acumulación de riqueza. Un proyecto que, según señalan fuentes de la formación morada, rechaza la que el dinero público se destine a comprar armas reivindica que España sea "un país de paz" y reclama que se dedique a la Sanidad, la Educación, las políticas de conciliación, el sistema de cuidados, la lucha contra las violencias machistas y contra la emergencia climática.