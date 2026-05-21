ERC descarta que Rufián lidere una confluencia de izquierdas y Sumar lo ve una "muy buena noticia"

Después del terremoto político por la imputación de Zapatero y las elecciones andaluzas —tras los pobres resultados a la izquierda del PSOE en Aragón, Castilla y León y Extremadura— las formaciones a la izquierda del PSOE valoran la capacidad de liderazgo de la voz parlamentaria de ERC, Gabriel Rufián, tras el paso adelante para liderar una confluencia de cara a las elecciones generales. Los republicanos sin embargo han descartado que su portavoz abandone el partido y también una posible alianza con los Comunes en Cataluña.

Fuentes de ERC han expresado que no comparten la apuesta de Rufián y que tampoco no la ven con buenos ojos. Su secretario general adjunto, Oriol López, ha dicho en Café de idees de La 2Cat y Ràdio 4 que ve bien que su portavoz quiera liderar y no descartan un proyecto "mucho más amplio", pero al ser preguntado por ese hipotético frente ha adelantado que se anunciarán las integraciones en ERC de pequeñas formaciones como Comunistas de Catalunya o el partido de Carles Campuzano, pero ha descartado una confluencia con los Comunes.

“📌 Oriol López descarta que @gabrielrufian deixi @Esquerra_ERC per liderar una confluència a l'esquerra del PSOE: "ERC liderarà a Catalunya amb Rufián un projecte que pot ser molt més ampli" | @oriolmollet



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Rufián, que este miércoles estuvo en un acto organizado por el Club Siglo XXI en Madrid se ha mostrado dispuesto a ayudar a que haya "una confluencia, colaboración o espacio de unión para maximizar resultados electorales entre fuerzas soberanistas y españolas" y si es "siendo" el cabeza de lista "pa'lante", ha asegurado. "Las izquierdas españolas son el problema actualmente, y me gustaría que fuera diferente", ha dicho, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que debe ser "la izquierda arraigada al territorio la que debe de liderar este momento político".

Sumar ve una "muy buena noticia" y señala la necesidad de "un proyecto común" El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Alberto Ibáñez, que este miércoles estuvo en el acto en Madrid en el que participó Rufián, ha dicho que es "positivo" que personas con "matices ideológicos" estén "entendiendo y viendo el momento histórico" que requiere un "proyecto común" entendiendo las diferencias, con una papeleta "única que integre y dé un paso más". En cualquier se ha limitado a decir que Rufián es "un buen líder", según Ibáñez, que conecta con la gente joven y ha calificado el paso adelante que ha dado como "una muy buena noticia". También se ha pronunciado el diputado de Sumar, Enrique Santiago, entrevistado en La Hora de La 1, donde ha Santiago, sobre Zapatero: "Es desolador que personas con prestigio en la izquierda compatibilicen actividades lucrativas"

Podemos: "Somos muy respetuosos con los procesos de las organizaciones" El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho que Rufián "conecta bien con las personas de izquierdas en este país" y que son "muy respetuosos con los procesos y tiempos de otras organizaciones políticas". Por supuesto, dice que quieren ser "muy respetuosos tanto con Rufián como con su organización ERC". La izquierda ha vivido "un golpe muy duro con la imputación de Zapatero", ha dicho Fernández, que cree necesario que haya una izquierda "fuerte, transformadora que dé soluciones a los problemas de la gente como acceso a la vivienda, que baje el precio de los alimentos". Rufián y la eurodiputada de Podemos Irene Montero, con la que ha protagonizado dos actos para debatir sobre la necesidad de impulsar una confluencia de izquierdas, "conectan bien con el electoral de izquierdas y podrían hacer un buen equipos".