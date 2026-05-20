Rufián se abre a liderar una confluencia de izquierdas en España: "Si yo puedo ayudar siendo el cabeza de lista, pa'lante"

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado por primera vez este miércoles a favor de liderar una confluencia de izquierdas en España en las próximas elecciones generales. "Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia, colaboración o espacio de unión para maximizar resultados electorales entre fuerzas soberanistas y españolas siendo yo el cabeza de lista, pa'lanate", ha asegurado durante un acto organizado por el Club Siglo XXI en Madrid.

"Las izquierdas españolas son el problema actualmente, y me gustaría que fuera diferente", ha dicho, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que debe ser "la izquierda arraigada al territorio la que debe de liderar este momento político".

Rufián también se ha pronunciado sobre la figura de la actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero. "Irene Montero es un activo electoral innegable, no sobra nadie", ha asegurado, sobre la hipotética confluencia que está dispuesto a liderar.

El portavoz de los republicanos en la Cámara Baja también ha revelado que no está dispuesto a seguir representando a su partido "si no hay unas condiciones". "Creo que los próximos cuatro años van a ser duros y que conviene una serie de condiciones que también se tienen que dar en el grupo parlamentario", ha argumentado.

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