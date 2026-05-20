Del "esto no pinta bien" al "estar jodidos": los socios de Sánchez muestran dudas tras leer el auto de Zapatero

Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez han pasado en unas horas del apoyo férreo y poner en duda la investigación sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a mostrar su preocupación, una vez leído el auto completo de 88 páginas. "Estoy jodido, no sé si ustedes estarán fastidiados", ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a Sánchez en el Congreso de los Diputados y auto en mano.

"Tráfico de influecnias, blanqueo de capitales... No soy objetivo, tengo enorme respeto y afecto a Zapatero, nueve de los nuestros están en la calle en gran parte por él, pero también tengo ojos en la cara", ha avisado Rufián al recordar el papel que jugó el expresidente en la ley de amnistía.

El portavoz de ERC ha cuestionado a Sánchez para saber "dónde acaba el lobby y empieza el tráfico de influencias". "Si todo esto es verdad", ha dicho señalando el auto, "es una mierda" ha afirmado. "Si esto es mentira, es una mierda aun mayor, que hemos visto demasiadas veces, pero merece una respuesta", le ha espetado Sánchez.

"Sobre el lobby, tenemos un proyecto de ley a la espera de que los grupos parlaentarios le den cauce", le ha respondido Sánchez en un día marcado en el Congreso por la imputación del expresidente del Gobierno socialista. "Le agradezo sus palabras, todo el resto a la justicia y apoyo a Zapatero", ha añadido en una sesión de control en la que Sánchez ha cerrado filas firmemente con el expresidente ahora imputado.

Fuentes de Moncloa no confirman a RTVE Noticias si ha habido conversaciones del ministro de Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, con los socios, pero sí aseguran que "comparten la misma preocupación". "Leen el auto y llegan a las mismas conclusiones", han asegurado. "Con lo que tenemos sobre la mesa, nos mantenemos firmes en la defensa y creencia del presidente Zapatero", añaden las citadas fuentes.