Junqueras descarta que ERC entre en un movimiento de unidad de la izquierda y ve "compatible" que Rufián participe

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha descartado que ERC entre en un movimiento de unidad de las izquierdas como el que plantea su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, porque su ámbito es Cataluña y "no tendría ningún sentido" que se presentara en otros lugares. En cualquier caso cree que es "compatible" que Rufián participe para defender "en otros lugares", los mismos derechos que defiende para la sociedad catalana, a la Sanidad y al transporte entre otros.

"Somos muy amigos compañeros y celebro mucho que tome las decisiones que crea oportunas lo que dice tiene un punto de razonable", ha asegurado en Las Mañanas de RNE el presidente de ERC.

Además, ha descartado además asistir al acto previsto este jueves en Cataluña en el que participarán Rufián y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, porque hay "temas de agenda" que les llevan a "otras partes" pero que le parece muy bien que los partidos se organicen como crean oportuno, y se ha mostrado convencido de que ERC, EH Bildu, BNG o Compromís, "ya representan todo lo que tienen que representar en el ámbito del progresismo de la izquierda".

Son los partidos políticos españoles "los que deben decidir cómo se presentan a las elecciones en sus respectivos territorios", ha insistido Junqueras, que les ha deseado "mucha suerte" y en tono de ironía ha dicho, al ser preguntado por si "le importa más bien poco" lo que pueda hacer la izquierda española: "Espero que usted no presuponga que no tengo interés por lo que sucede en Finlandia".