Rufián y Oltra alertan desde Valencia del coste social de la división de la izquierda: "Lo que viene es muy jodido"

Tras los actos de Madrid y Barcelona, el jefe de filas de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha desplazado este viernes a Valencia para seguir reflexionando sobre el futuro político de la izquierda. Y lo ha hecho junto a Mónica Oltra, que en marzo de este año se postuló como candidata de Compromís a la alcaldia de la capital del Turia.

El calor se ha hecho más que evidente en el Parque de Capçalera, espacio donde se ha celebrado esta charla, con decenas de personas agitando sus abanicos e incluso portando paraguas para protegerse del sol. El público se ha encargado de animar el ambiente para este coloquio, gritando al unísono "la izquierda, unida, jamás será vencida".

Gabriel Rufián ha sido directo en su primer mensaje en Valencia: "Todo el mundo en la calle dice que lo que viene es muy jodido. Lo que viene no es lo de siempre, lo que viene comporta un enorme coste social". Y ha advertido que forma parte de su responsabilidad decir esto, aunque le pueda "costar el cargo".

De nuevo, el republicano ha pedido la unión de los partidos de izquierdas de cara a las próximas generales en una misma circunscripción. "¿De qué sirve tener la razón si luego te presentas en una provincia donde se reparten cinco diputados con siete candidaturas de izquierdas? Se trata de ser inteligentes, de ponerle un poco de ciencia al tema", ha argumentado.

Asimismo, ha presentado unas hipotéticas primarias en cada provincia como fórmula para decidir qué formación de izquierdas se presenta en cada provincia. "Si las izquierdas no nos ponemos de acuerdo provincia a provincia, primarias. Hagamos primarias. Votemos, aglutinémonos alrededor del mejor", ha insistido.

La vivienda como propuesta común Tras varios minutos de problemas técnicos, Oltra ha agradecido a la "multitud" su presencia en este acto, que se traduce según ella en un "un signo de esperanza y que este pueblo no ha bajado la cara". También ha agradecido a Rufián su "gira de hermandad" para decir "lo que muchos piensan", aunque tenga "un coste personal". "Es un coste personal el que tienes tú, porque siempre hay alguien que dice las cosas que muchos piensan pero no se atreven a decir, y pagar un coste por hacerlo", ha asegurado. Oltra también ha ridiculizado la idea de patria que exponen, según ella, la derecha y la extrema derecha. "Lo que hemos dejado de decir las izquierdas es que su patria ni es España ni su bandera es rojigualda. Su patria es el color del dinero, estén en el país que estén", ha ironizado. Y ha añadido que se puede "evitar" que gobiernen PP y Vox. "No es inevitable que venga la ultraderecha. Si el pueblo no quiere, no podrán venir", ha zanjado. Mónica Oltra vuelve a la política con Compromís como candidata a la Alcaldía de Valencia: "Sí, acepto el reto" ROCÍO GIL GRANDE Rufián, en su afán de unir a las izquierdas, ha lanzado una propuesta para ir todos a una: "Prohibir la especulación inmobiliaria". "Vamos a freírles a impuestos, que se lo piensen", ha advertido sobre aquellos fondos que compran decenas de lotes de viviendas. "La vivienda, igual que el pan y el aire, es un derecho inherente al ser humano", ha sostenido el dirigente de Esquerra.