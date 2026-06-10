Rufián planteja ara un front d'esquerres a Catalunya que sigui "inspiració" per altres territoris
- El portaveu d'ERC al Congrés adverteix que hi ha el "perill d'il·legalització" si arriben al govern PP i VOX
Gabriel Rufián planteja ara la creació d'un front d'esquerres a Catalunya que "pugui inspirar altres territoris" per les pròximes eleccions generals. En declaracions aquest dimecres en el passadís del Congrés, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha manifestat que "el que ve és molt dur": "No tinc gens de ganes que Abascal sigui vicepresident".
El republicà ha advertit que hi ha el "perill d'il·legalització" de partits polítics com ERC si es forma un govern amb PP i VOX. Per aquest motiu, considera "irresponsable" i "negligent" no explorar aquesta confluència de les esquerres, perquè creu que és l'única manera d'evitar-ho. "Em nego a entrar en aquesta melangia i aquesta tristesa. Hem d'aprofitar el temps que tenim", ha afegit. Així doncs, ha defensat que "cal crear un espai votable" a l'esquerra del PSOE.
“🟡 @gabrielrufian (@Esquerra_ERC) proposa un front d'esquerres a Catalunya que "pugui inspirar altres territoris" per les pròximes eleccions generals.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
🗣️ "No tinc gens de ganes que Abascal sigui vicepresident. El que ve és molt dur". pic.twitter.com/CkasaPwqlb“
Les declaracions de Rufián arriben després que fa poques setmanes s'oferís a liderar un front d'esquerres a les generals que unís a "forces sobiranistes i espanyoles". "Si puc ajudar sent el cap de llista, 'pa'lante'", va dir en aquell moment. La fórmula d'un front d'esquerres a Catalunya aniria en sintonia amb la proposta formulada per Joan Tardà que planteja una confluència d'ERC amb els Comuns i la CUP.
No obstant això, la iniciativa de Rufián no compta amb l'aval de la direcció d'Esquerra que s'oposa a aliances tan àmplies. El secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, va descartar una confluència amb els Comuns i la seva idea serien integracions de petites formacions dins ERC i mantenint a Rufián com a cap de llista.