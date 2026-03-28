Oltra reaparece en un acto de Compromís en plena expectativa por su posible candidatura a la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha sido recibida entre aplausos en su reaparición este sábado en un acto de su partido, Iniciativa, tres semanas después de que un juzgado de Valencia haya acordado abrir juicio oral contra ella por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido. Hay expectativa por su posible regreso a la política después de que fuentes de su partido hayan confirmado su intención de ofrecerle ser cabeza de lista para la Alcaldía de Valencia en las próximas municipales, o incluso una mayor responsabilidad, ya que, según fuentes a RTVE, la ven como "el gran referente" de la política valenciana.

Es además el primer acto político al que asiste desde que en mayo de 2024 acudiera a la asamblea de Iniciativa del País Valencià, uno de los partidos de la coalición Compromís y del que fue coportavoz, que este sábado celebra en el complejo cultural La Petxina de Valencia su séptimo congreso ordinario, bajo el lema 'Activas y combativas: el impulso de las izquierdas'.

Desde que el 21 de junio de 2022 Oltra dimitiera como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras ser imputada por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido, su participación en actos políticos ha sido muy reducida, igual que su intervención en actos públicos.

De hecho, desde su dimisión el único acto político al que había asistido hasta ahora fue la asamblea que Iniciativa celebró en mayo de 2024, un mes después del archivo provisional de la causa judicial contra ella -que posteriormente la Audiencia de Valencia ordenó reabrir-, a la que acudió como afiliada, igual que este sábado.

En aquella asamblea no hizo ningún discurso ni declaraciones, pero recibió una gran ovación de sus compañeros de partido y una disculpa por no haberla "sostenido colectivamente" ante lo que consideran un ejemplo de la judicialización de la política o 'lawfare'.