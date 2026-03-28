Oltra reaparece en un acto de Compromís en plena expectativa por su posible candidatura a la alcaldía de Valencia
- Fuentes del partido la sitúan como "la gran referente" de la política valenciana
- Oltra dimitió en 2022 por el caso de abusos sexuales de su exmarido
La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha sido recibida entre aplausos en su reaparición este sábado en un acto de su partido, Iniciativa, tres semanas después de que un juzgado de Valencia haya acordado abrir juicio oral contra ella por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido. Hay expectativa por su posible regreso a la política después de que fuentes de su partido hayan confirmado su intención de ofrecerle ser cabeza de lista para la Alcaldía de Valencia en las próximas municipales, o incluso una mayor responsabilidad, ya que, según fuentes a RTVE, la ven como "el gran referente" de la política valenciana.
Es además el primer acto político al que asiste desde que en mayo de 2024 acudiera a la asamblea de Iniciativa del País Valencià, uno de los partidos de la coalición Compromís y del que fue coportavoz, que este sábado celebra en el complejo cultural La Petxina de Valencia su séptimo congreso ordinario, bajo el lema 'Activas y combativas: el impulso de las izquierdas'.
Desde que el 21 de junio de 2022 Oltra dimitiera como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras ser imputada por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido, su participación en actos políticos ha sido muy reducida, igual que su intervención en actos públicos.
De hecho, desde su dimisión el único acto político al que había asistido hasta ahora fue la asamblea que Iniciativa celebró en mayo de 2024, un mes después del archivo provisional de la causa judicial contra ella -que posteriormente la Audiencia de Valencia ordenó reabrir-, a la que acudió como afiliada, igual que este sábado.
En aquella asamblea no hizo ningún discurso ni declaraciones, pero recibió una gran ovación de sus compañeros de partido y una disculpa por no haberla "sostenido colectivamente" ante lo que consideran un ejemplo de la judicialización de la política o 'lawfare'.
Abogada y mediadora
Dieciséis meses después de dimitir como vicepresidenta y como diputada autonómica de Compromís, Oltra retomó su actividad como abogada y mediadora, en la que ha defendido al barco de rescate humanitario Aita Mari para recuperar las tasas portuarias que le reclama el actual Consell o por la acusación de "barco de negreros" hecha por un edil de Vox de Burriana (Castellón).
En estos cuatro años ha participado en algún debate sobre desigualdades o cuestiones sociales y en la presentación de algún libro, y se la ha visto a título personal en manifestaciones como las del Día del Orgullo o las que organizan colectivos sociales cada mes para reclamar responsabilidades al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana de Valencia de 2024.
Iniciativa es uno de los partidos que conforman la coalición Compromís, que ha asegurado que Oltra tiene las "puertas abiertas" si desea volver a la política, mientras que nunca han faltado las especulaciones sobre si la exdirigente de Compromís podría regresar a la política con un nuevo proyecto. EFE