El juez abre juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor
- El magistrado abre el proceso oral por mandato de la Audiencia pese a no hallar indicios de delito
- Oltra y 12 colaboradores, acusados de prevaricación y abandono con una fianza de 120.000 euros
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros 12 acusados. La causa investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.
Esta decisión llega tras el mandato de la Audiencia Provincial de Valencia, que el pasado mes de febrero ordenó reabrir el caso. El juez instructor adopta esta medida pese a mantener su criterio inicial, ya que en su investigación no halló indicios de delito. En la misma línea se ha mantenido la Fiscalía, que no ha formulado escrito de acusación.
Han sido las acusaciones populares —ejercidas por Vox y la asociación Gobierna-te— y la acusación particular quienes, tras recurrir el archivo de la causa, han logrado que el sumario llegue finalmente a la fase de juicio.
Delitos y responsabilidad civil
Según el auto, se procesa a Oltra y a varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad por la presunta comisión de los siguientes delitos: Prevaricación y malversación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, así como delitos contra la integridad moral y encubrimiento.
Aunque el auto no modifica la situación personal de los procesados, el magistrado les reclama una fianza conjunta de 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.