El juez abre juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros 12 acusados. La causa investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Esta decisión llega tras el mandato de la Audiencia Provincial de Valencia, que el pasado mes de febrero ordenó reabrir el caso. El juez instructor adopta esta medida pese a mantener su criterio inicial, ya que en su investigación no halló indicios de delito. En la misma línea se ha mantenido la Fiscalía, que no ha formulado escrito de acusación.

Han sido las acusaciones populares —ejercidas por Vox y la asociación Gobierna-te— y la acusación particular quienes, tras recurrir el archivo de la causa, han logrado que el sumario llegue finalmente a la fase de juicio.