El Brent repite por encima de los 100 dólares, mientras el Ibex 35 espera congelado la decisión del BCE

El mercado repite este jueves los movimientos del miércoles. Los inversores prefieren, de momento, no innovar hasta conocer la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo.

Si se cumplen las previsiones de, prácticamente el 100% del consenso del mercado, el organismo que preside Christine Lagarde subirá el precio del dinero un cuarto de punto hasta situar el interés marginal de la eurozona en el 2,5%.

Las altas presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Oriente Medio que han disparado el precio de los combustibles parecen motivo más que suficiente para acometer esta nueva subida de tipos que sería la segunda en este 2026.

Petróleo por encima de 100 dólares En este contexto de "esperar y ver", el petróleo ha protagonizado esta semana un fuerte rally que mantiene al Brent, de referencia en Europa, por encima de los 100 dólares por segundo día consecutivo. Concretamente este jueves alcanza los 102 dólares con un repunte del 0,9%. Por su parte, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza cerca de los 97 dólares, con repuntes similares. Esto supone recuperar niveles máximos que no se alcanzaban desde finales del pasado mes de julio. Y es que el intercambio de ataques directos en Oriente Medio ha desatado el temor en los mercados a una interrupción severa del suministro en el Estrecho de Ormuz. EE.UU. destruye cinco buques iraníes en un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz Diego Álvarez Patilla