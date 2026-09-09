EE.UU. destruye cinco buques iraníes en un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) han destruido cinco petroleros iraníes este martes, el segundo ataque de este tipo en cuatro días. Una vez más, es la respuesta a una supuesta ofensiva de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) hacia un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos "durante los dos días anteriores", señala el comunicado castrense.

El CENTCOM explica que el buque de guerra estadounidense "logró eludir los intentos de ataque iraníes y continuó patrullando las aguas de la región", sin bajas entre su personal. Los buques cisterna alcanzados del IRGC son el M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 y M/T Riesco en el golfo de Omán, así como el M/T Derya cerca de la isla de Jark. "Las fuerzas estadounidenses ordenaron a las tripulaciones abandonar los barcos antes de que estos fueran alcanzados e inutilizados", ha señalado el mando militar.

“CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1“ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Acusan a Irán de utilizar estos buques cisterna como parte de "una red clandestina multimillonaria que financia al IRGC y a sus grupos interpuestos en la región". Además, indican que estos ataques son posibles porque Teherán "carece de medios para defender estas embarcaciones".

Por último, el CENTCOM ha recordado el último ataque del pasado sábado, en el que sus fuerzas destruyeron tres buques cisterna iraníes de transporte de crudo después de que el IRGC intentara atacar un portaaviones y un destructor de misiles guiados de Estados Unidos.

Teherán ha respondido con ataques a una base estadounidense en Jordania.

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