EE.UU. destruye tres petroleros iraníes en represalia por un ataque contra dos barcos de la Armada estadounidense

Estados Unidos ha destruido tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Marina estadounidense desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

"Un portaaviones y un destructor de misiles guiados de Estados Unidos eludieron con éxito múltiples ataques iraníes no provocados. Ningún militar estadounidense resultó herido", ha explicado el Mando Central de EE.UU.

Por su parte, las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria M/T Downy cerca de la costa de la isla de Kharg y M/T Stark 1 cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío M/T Kylo, conocido también como Noxen, en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".