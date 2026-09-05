EE.UU. destruye tres petroleros iraníes en represalia por un ataque contra dos barcos de la Armada estadounidense
- "Si disparas contra dos de nuestros buques, eliminaremos tres de los vuestros", ha afirmado el comandante Brad Cooper
- Los tres petroleros destruidos pertenecían a la "red fantasma" de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria
Estados Unidos ha destruido tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Marina estadounidense desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.
"Un portaaviones y un destructor de misiles guiados de Estados Unidos eludieron con éxito múltiples ataques iraníes no provocados. Ningún militar estadounidense resultó herido", ha explicado el Mando Central de EE.UU.
Por su parte, las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria M/T Downy cerca de la costa de la isla de Kharg y M/T Stark 1 cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío M/T Kylo, conocido también como Noxen, en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".
Los buques destruidos pertenecían a la "red fantasma" de Irán
Los tres petroleros destruidos pertenecían a la "red fantasma" de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que ha subrayado que "Irán no tiene medios para defenderlos".
"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Brad Cooper.
"No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán", ha añadido el comandante Cooper.
El pasado domingo, Estados Unidos atacó nuevamente Irán, tras más de un mes sin realizar acciones militares ofensivas, al destruir dos cohetes cargados con minas marinas que representaban una amenaza "inminente" en el estrecho de Ormuz.
Posteriormente, el martes realizó una amplia oleada de ataques aéreos coordinados contra objetivos estratégicos de la Guardia Revolucionaria en territorio iraní tras los intentos de atentado contra "buques mercantes en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses".