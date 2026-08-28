El Ejército asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto y Trump lo declara "nuevo" territorio de EE.UU.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) ha declarado abierto el estrecho de Ormuz en Oriente Medio después de que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima, ante la ausencia de negociaciones y en medio de las tensiones diplomáticas para encontrar una solución al conflicto entre Irán y el Gobierno de Donald Trump, han comunicado en la madrugada de este viernes.

"Las rutas de tránsito internacionales y reconocidas en el estrecho están libres de minas marinas iraníes gracias a la increíble labor de las Fuerzas Armadas", ha declarado en un video el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, sobre una actualización operativa, en vísperas de cumplirse seis meses de guerra.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha publicado en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense.

Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el mandatario añade el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio, sobre el que ya había advertido que pretendía quedárselo y declararlo territorio de Estados Unidos.

Mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense publicado por Donald Trump TRUTH SOCIAL DE DONALD TRUMP