El Ejército asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto y Trump lo declara "nuevo" territorio de EE.UU.
- Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos
- Este viernes se cumplen seis meses del inicio de la guerra en medio de las tensiones diplomáticas
El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) ha declarado abierto el estrecho de Ormuz en Oriente Medio después de que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima, ante la ausencia de negociaciones y en medio de las tensiones diplomáticas para encontrar una solución al conflicto entre Irán y el Gobierno de Donald Trump, han comunicado en la madrugada de este viernes.
"Las rutas de tránsito internacionales y reconocidas en el estrecho están libres de minas marinas iraníes gracias a la increíble labor de las Fuerzas Armadas", ha declarado en un video el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, sobre una actualización operativa, en vísperas de cumplirse seis meses de guerra.
Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha publicado en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense.
Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el mandatario añade el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio, sobre el que ya había advertido que pretendía quedárselo y declararlo territorio de Estados Unidos.
Irán se niega a negociar
Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este jueves que sigue vigente el bloqueo naval y que EE.UU. controla, en esencia, el estrecho de Ormuz, que "permanece abierto gracias al presidente Trump y a las fuerzas armadas estadounidenses".
Leavitt también confirmó que no se están llevando a cabo negociaciones y que Washington busca ahora elevar la presión económica sobre Irán con la operación 'Paria económico' anunciada este lunes, sin fecha de aplicación, para sancionar a todo aquel que comercie con Irán.
El presidente estadounidense dijo que no tiene prisa en retomar las estancadas conversaciones de paz cuando se cumplen seis meses desde que EE.UU. e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero que ha derivado en un impopular conflicto sin visos de un final.