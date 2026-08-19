Emiratos Árabes Unidos suspende las relaciones comerciales y financieras con Irán por el lanzamiento de misiles

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este martes la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

"A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán", ha afirmado la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra Al Hameli, en un comunicado del gabinete.

La responsable ha reiterado, no obstante, "el compromiso de Emiratos con el diálogo, la cooperación y la integración regional como medios esenciales para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región".

Al Hameli ha subrayado también que EAU mantiene su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y con el cumplimiento del derecho internacional y de los estándares internacionales.

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