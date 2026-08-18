Un proyectil impacta contra un barco en Ormuz después del vencimiento del plazo para un acuerdo de paz

Un proyectil ha impactado este miércoles contra un buque en el estrecho de Ormuz, según ha informado la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo. Un miembro de la tripulación ha resultado herido.

"El responsable de seguridad de la empresa ha informado de que el buque fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz", afirma el comunicado, que añade que el impacto ha causado daños en la sala de máquinas y que el resto de la tripulación ha sido atendida por la Guardia Costera de Omán.

UKMTO asegura que las autoridades "están investigando el caso" y recomienda al resto de barcos que transiten con precaución por el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos e Irán, que permanece bloqueado desde el inicio del conflicto armado en febrero.

El organismo no ha dado más detalles sobre el estado de las personas a bordo del buque ni la posición exacta de la embarcación.

Tras registrarse este incidente, el principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha insistido que el estrecho permanecerá cerrado hasta que EE.UU. cumpla las condiciones del llamado memorando de entendimiento pactado con Irán, que menciona el levantamiento del bloqueo marítimo y de las sanciones.

Finaliza el plazo de 60 días para alcanzar la paz El ataque tiene lugar un día después de que expirara el plazo de 60 días fijado para alcanzar la paz en el citado memorando, firmado por Washington y Teherán a mediados de junio. Acordado tras más de 100 días de guerra, el documento era un "acuerdo preliminar" que mencionaba la negociación de un "acuerdo final" entre las partes en un máximo de 60 días. Este plazo, sin embargo, figuraba como prorrogable, un escenario que el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este lunes. El acuerdo sí mencionaba el fin "inmediato y permanente" del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz de manera gradual. Sin embargo, los ataques cruzados se han repetido desde entonces y el estratégico paso ha continuado cerrado. El 7 de julio, Trump dio el acuerdo por "terminado" e Irán lo declaró "suspendido" una semana después. De hecho, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismaeil Baqaei, considera "irrelevante" la expiración de los 60 días tras las violaciones del pacto cometidas por EE.UU.

Sin acuerdo a la vista Teherán ya había dejado claro que no reabrirá el estrecho hasta que Washington cumpla con los compromisos adquiridos y ha reiterado que se niega a negociar hasta que eso ocurra. Mientras tanto, Trump aseguró el lunes que su país "no tiene prisa" y que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes añade "presión económica" a la República Islámica. Eso sí, el presidente aseguró que se habían producido negociaciones extraoficiales con la Guardia Revolucionaria iraní; algo que Irán niega. Irán "debería izar la bandera blanca", dijo el presidente de EE.UU, que insiste en que aunque los iraníes "son buenos jugadores de póquer", se "están muriendo". Trump amenaza con bombardear Omán "a saco", mientras descarta extender el memorando de entendimiento con Irán Susana Samhan