Más de 240 días sin pisar tierra: la vida a bordo de los 5.000 marineros del portaaviones Abraham Lincoln de EE.UU.
- Los familiares denuncian las condiciones deplorables en las que viven
- Llevan desde el mes de noviembre en el mar y se supone que en mayo debían regresa a casa
El Abraham Lincoln, un portaaviones de propulsión nuclear, es una de las joyas más importantes de la Armada estadounidense. Su gran tamaño le permite acoger a 5.000 marineros estadounidenses.
El 21 de noviembre zarpó desde San Diego para lo que sería una operación rutinaria. Pero en el mes de enero, a punto de empezar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el buque fue desviado a Oriente Próximo donde ha navegado por más de 240 días, casi ocho meses —las “misiones” de la US Navy suelen durar entre seis y nueve meses, dependiendo de la misión y tipo de embarcación—. El plan inicial era que regresaran a casa en el mes de mayo, pero el alargamiento del conflicto entre ambas naciones ha forzado a la embarcación a permanecer en aguas orientales.
En las redes sociales circulan mensajes de familiares y amigos que han denunciado la situación. Avisan del mal estado de los soldados, que están exhaustos, presentan bajadas de peso importantes, viven sin comida fresca y con una salud mental cada vez más deteriorada. A estos factores se suma el propio conflicto contra Irán y los problemas en el suministro debido a la pérdida de paquetes con artículos esenciales.
Algunos familiares de los soldados han asegurado que al menos dos de ellos han intentado tirarse por la borda. Trump sigue sin considerar que lleven demasiado tiempo en el mar, aunque promete que pronto irá otro portaaviones a ocupar su lugar.
Intentos de disipar las preocupaciones
El líder del Comando Central de los Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, ha visitado el USS Abraham Lincoln y ha asegurado que ha sido “digno de admiración” y ha resaltado la “resiliencia” de la tripulación en medio de las preocupaciones por la salud mental de los marineros.
“Encuentra a alguno de los casi cuatro millones de marineros veteranos en América y seguramente te digan que el servicio en el mar por largos periodos de tiempo no es para todo el mundo”, ha explicado, “aplaudo a la jefatura del Lincoln por dar un paso al frente y convertir la salud mental y la resiliencia de la tripulación en una prioridad del liderazgo”, ha concluido.
Mientras los marineros esperan a que la promesa de Trump se cumpla y puedan ser relevados por otro portaaviones, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que no hay conversaciones con Irán en curso y tampoco las tiene previstas y el plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo de paz ha finalizado. Mientras, utiliza al Abraham Lincoln y otras embarcaciones para mantener un bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz con la finalidad de ejercer una presión económica que le ayude a lograr lo que no ha conseguido con los bombardeos y amenazas.
Su última jugada ha sido declarar la zona —el estrecho— como un territorio estadounidense en su red social Truth.