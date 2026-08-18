Más de 240 días sin pisar tierra: la vida a bordo de los 5.000 marineros del portaaviones Abraham Lincoln de EE.UU.

El Abraham Lincoln, un portaaviones de propulsión nuclear, es una de las joyas más importantes de la Armada estadounidense. Su gran tamaño le permite acoger a 5.000 marineros estadounidenses.

El 21 de noviembre zarpó desde San Diego para lo que sería una operación rutinaria. Pero en el mes de enero, a punto de empezar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el buque fue desviado a Oriente Próximo donde ha navegado por más de 240 días, casi ocho meses —las “misiones” de la US Navy suelen durar entre seis y nueve meses, dependiendo de la misión y tipo de embarcación—. El plan inicial era que regresaran a casa en el mes de mayo, pero el alargamiento del conflicto entre ambas naciones ha forzado a la embarcación a permanecer en aguas orientales.

En las redes sociales circulan mensajes de familiares y amigos que han denunciado la situación. Avisan del mal estado de los soldados, que están exhaustos, presentan bajadas de peso importantes, viven sin comida fresca y con una salud mental cada vez más deteriorada. A estos factores se suma el propio conflicto contra Irán y los problemas en el suministro debido a la pérdida de paquetes con artículos esenciales.

Algunos familiares de los soldados han asegurado que al menos dos de ellos han intentado tirarse por la borda. Trump sigue sin considerar que lleven demasiado tiempo en el mar, aunque promete que pronto irá otro portaaviones a ocupar su lugar.