Trump asegura que no hay negociaciones con Irán y comparte un mapa de Ormuz como "territorio de EE.UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en redes sociales que no hay conversaciones en marcha o previstas con Irán. Al mismo tiempo, ha asegurado que el bloqueo naval de la Marina de EE.UU. a barcos que se dirijan o salgan de puertos iraníes "permanece con toda su fuerza y en efecto", y que el estrecho de Ormuz está "abierto y operativo". "Todas las minas marítimas han sido retiradas o detonadas", ha afirmado.

En otro mensaje en su red social, Truth Social, Trump ha compartido un mapa del estrecho de Ormuz bajo el título "nuevo territorio de EE.UU.".

Mensaje de Trump en su red social, Truth Social: un mapa del estrecho de Ormuz y el título "nuevo territorio de EE.UU." @realDonaldTrump en Truth Social

Trump ya había amenazado anteriormente con declarar el estrecho de Ormuz "territorio de EE.UU.", mientras Teherán se reafirma en su control y pretende establecer peajes por el paso seguro, para lo que negocia con Omán.

El plazo de 60 días para que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra ha expirado, y sin negociación en marcha, el riesgo de una reactivación total de los bombardeos aumenta. El 7 de julio, Trump dio el acuerdo por "terminado" e Irán lo declaró "suspendido" una semana después. De hecho, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismaeil Baqaei, considera "irrelevante" la expiración de los 60 días tras las violaciones del pacto cometidas por EE.UU.

Pese a que Trump asegura que el estrecho de Ormuz está abierto, lo cierto es que este mismo martes un barco ha sido alcanzado mientras atravesaba esta vía marítima, por la que antes del conflicto circulaba el 20 % del petróleo mundial.

El 28 de febrero pasado, EE.UU. e Israel iniciaron por sorpresa la guerra contra Irán con una serie de bombardeos aéreos. Desde entonces, miles de personas han muerto, la guerra se ha extendido a Líbano y ha impactado en los países del Golfo aliados de EE.UU., además de en toda la economía mundial.