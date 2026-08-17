El Ibex pierde los 20.000 puntos ante el repunte del precio del petróleo por el aumento de tensiones en Oriente Medio

La Bolsa española ha perdido este lunes un 0,87 % y ha cerrado en 19.981,9 puntos, por debajo de los 20.000 que conquistó el pasado 4 de agosto. Responde como el resto de parqués europeos al aumento de tensiones en Oriente Medio, en una jornada que coincide con la expiración del plazo de dos meses para negociar un acuerdo de paz en esa región.

En un IBEX teñido en gran parte de rojo, Cellnex ha cedido el 2,32 % como el valor más castigado, seguido de Inditex que se ha dejado el 2,15 %; Amadeus, un 1,78 %; y Fluidra, un 1,74 %. Los únicos valores en positivo han sido: Repsol, que ha liderado los avances de la tabla, al subir un 1,01 %, Solaria ha ganado el 0,61 %; Acciona, el 0,48 %; y Banco Sabadell, el 0,27 %.

En las bolsas europeas ha prevalecido el rojo. París ha terminado cediendo un 0,66 %; Fráncfort baja un 0,38 % y Londres, un 0,28 %; sólo Milán ha cerrado entre las grandes en verde, aunque prácticamente plana, con una ligera subida del 0,01 %