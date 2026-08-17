El Ibex pierde los 20.000 puntos ante el repunte del precio del petróleo por el aumento de tensiones en Oriente Medio
- Las bolsas europeas se tiñen de rojo ante las nuevas hostilidades entre EE.UU. e Irán
- El barril de petróleo brent roza los 90 dólares y el WTI americano los 83
La Bolsa española ha perdido este lunes un 0,87 % y ha cerrado en 19.981,9 puntos, por debajo de los 20.000 que conquistó el pasado 4 de agosto. Responde como el resto de parqués europeos al aumento de tensiones en Oriente Medio, en una jornada que coincide con la expiración del plazo de dos meses para negociar un acuerdo de paz en esa región.
En un IBEX teñido en gran parte de rojo, Cellnex ha cedido el 2,32 % como el valor más castigado, seguido de Inditex que se ha dejado el 2,15 %; Amadeus, un 1,78 %; y Fluidra, un 1,74 %. Los únicos valores en positivo han sido: Repsol, que ha liderado los avances de la tabla, al subir un 1,01 %, Solaria ha ganado el 0,61 %; Acciona, el 0,48 %; y Banco Sabadell, el 0,27 %.
En las bolsas europeas ha prevalecido el rojo. París ha terminado cediendo un 0,66 %; Fráncfort baja un 0,38 % y Londres, un 0,28 %; sólo Milán ha cerrado entre las grandes en verde, aunque prácticamente plana, con una ligera subida del 0,01 %
El petróleo ha subido más de un 10% en las últimas semanas
La falta de avances diplomáticos entre Irán y Estados Unidos lleva la solución diplomática a punto muerto. Este lunes ha expirado oficialmente la tregua de 60 días que se había dado el pasado 17 de junio Estados Unidos e Irán para negociar un acuerdo definitivo de paz, el conflicto sigue abierto y el estrecho de Ormuz bloqueado. La reactivación del conflicto mantiene paralizada esta vía marítima crítica.
Y la situación no parece que vaya a resolverse en el corto plazo. Irán exige el fin de la ofensiva y el levantamiento de sanciones para reabrirla, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que será Washington quien controle el paso.
La incertidumbre global ha disparado otra vez el precio del petróleo que se ha encarecido más de un 10% en las últimas semanas. Este lunes el Brent ha subido con moderación. Avanza un 1% y se mantiene ligeramente por debajo de los 90 dólares el barril. El West Texas, de Estados Unidos, cotiza en el entorno de los 82 dólares.