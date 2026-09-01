Estados Unidos inicia una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán

Estados Unidos ha iniciado este martes una amplia oleada de ataques aéreos coordinados contra objetivos estratégicos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en territorio iraní.

La operación militar dio comienzo a las 12:00 hora del este de EE. UU. y ha dejado intensos bombardeos en zonas clave del sur del país, con especial impacto en los alrededores de Bandar Abbas, sede de importantes instalaciones navales y logísticas de Teherán.

Aunque las autoridades estadounidenses aún se encuentran evaluando los daños materiales y el alcance total de la ofensiva, la acción representa una severa escalada directa en la actividad militar de Washington en Oriente Medio.

La intervención se produce en respuesta a la secuencia de intentos de atentado atribuidos al CGRI contra la navegación de buques mercantes en el estrecho de Ormuz, así como a las recientes agresiones dirigidas contra el personal militar estadounidense desplegado en la zona.

La escalada asesta un duro golpe a la seguridad de la ruta marítima del estrecho de Ormuz, uno de los pasos energéticos más críticos del planeta.

En un contexto marcado por un conflicto regional que acaba de superar los seis meses de duración, los recientes ataques no reivindicados contra la marina mercantil han provocado un parón preventivo en el tránsito de cargueros y petroleros, desestabilizando aún más el comercio internacional y la seguridad operacional en el Golfo Pérsico.

El precio del crudo ya acusa las consecuencias del ataque. El barril de Brent se ha situado en el entorno de los 94 dólares, con una subida de más del 6%. Este índice ya notó ayer el repunte de las hostilidades y cerró en 88,37 dólares el lunes.

Explosiones en Qeshm y advertencia de Teherán Sobre el terreno, los medios oficiales iraníes, entre ellos la cadena Press TV, han confirmado el impacto de los bombardeos en el sur de la geografía nacional. Según las informaciones difundidas desde Teherán, se han registrado más de cinco detonaciones consecutivas en la isla de Qeshm, que se suman a otros cuatro estallidos escuchados previamente en aguas del propio estrecho de Ormuz. En un mensaje en sus redes sociales, el portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este martes que "Estados Unidos lamentará sus nuevos ataques". ““ Paralelamente al desarrollo militar, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este martes de que Teherán responderá "de forma inmediata y militar" si Washington intensifica el bloqueo contra los buques y puertos iraníes. Desde el inicio del conflicto a finales de febrero, Irán ha empleado el control del estrecho de Ormuz como su principal vector de presión internacional, bloqueando las exportaciones petroleras y exigiendo autorización previa a los buques para navegar por la zona, si bien en las últimas semanas la Armada estadounidense había logrado restablecer de forma parcial la circulación mercantil a través de un corredor meridional próximo a las costas de Omán.