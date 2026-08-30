Estados Unidos lleva a cabo nuevos ataques contra Irán, los primeros en un mes
- El objetivo de Washington eran dos lanzacohetes apostados en la isla de Larak
- La Guardia Revolucionaria ha dicho que el ataque ha dejado muertos y heridos, sin especificar las cifras
Estados Unidos ha llevado a cabo nuevos ataques contra Irán, los primeros de los que se tiene constancia desde finales de julio.
El ataque ejecutado sobre la isla de Larak ha destruido dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según ha indicado un funcionario estadounidense a la cadena CNN.
Según la fuente, que ha pedido anonimato, el ejército estadounidense ejecutó el ataque con drones, cuando se observó a fuerzas iraníes preparándose para lanzar estos cohetes que depositan minas en el agua.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el pasado martes que el Comando Central (Centcom) había completado el desminado de las rutas marítimas internacionales en el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán que cualquier embarcación que colocase nuevos dispositivos explosivos en este paso marítimo, por el que circula una parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, sería "destruido de inmediato y de manera sistemática".
La isla de Larak, en el estratégico estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado los ataques contra Larak. En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, el portavoz de este cuerpo de élite ha asegurado que esta "agresión terrorista" será "castigada". El mensaje ha indicado que el ataque ha dejado muertos y heridos, sin especificar las cifras.
La isla de Larak se encuentra en el estrecho de Ormuz, escenario de disputa entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra.
Tras el colapso de las conversaciones de paz y tras expirar el alto el fuego y el plazo de 60 días para tratar de lograr una salida negociada al conflicto, Washington anunció un nuevo y severo paquete de sanciones contra Teherán, apuntando a que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.
Sin embargo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, salió después al paso para aclarar que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo "ataques cinéticos" si fuera necesario.