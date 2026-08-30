Estados Unidos lleva a cabo nuevos ataques contra Irán, los primeros en un mes

Estados Unidos ha llevado a cabo nuevos ataques contra Irán, los primeros de los que se tiene constancia desde finales de julio.

El ataque ejecutado sobre la isla de Larak ha destruido dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según ha indicado un funcionario estadounidense a la cadena CNN.

Según la fuente, que ha pedido anonimato, el ejército estadounidense ejecutó el ataque con drones, cuando se observó a fuerzas iraníes preparándose para lanzar estos cohetes que depositan minas en el agua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el pasado martes que el Comando Central (Centcom) había completado el desminado de las rutas marítimas internacionales en el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán que cualquier embarcación que colocase nuevos dispositivos explosivos en este paso marítimo, por el que circula una parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, sería "destruido de inmediato y de manera sistemática".