Un nuevo portaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio para relevar al Abraham Lincoln después de nueve meses

El portaviones estadounidense USS George Washington ya se encuentra en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln, después de la polémica por la situación de la tripulación en este último buque. Debio a la guerra en Irán, el USS Abraham Lincoln superará esta semana los nueve meses de despliegue, en los que ha estado en el mar de manera ininterrumpida salvo por dos breves paradas de abastecimiento.

"El grupo de combate del portaaviones George Washington opera en Oriente Medio durante un despliegue programado, tras haber llegado ayer [por el miércoles] a la zona de operaciones del Centcom", ha informado en redes sociales el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Ambos buques son portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz.

El USS Abraham Lincoln abandonó el puerto de San Diego, en la costa oeste estadounidense, en noviembre de 2025 y tras atravesar el Pacífico llegó al Índico a principios de este año, recuerda Efe. Desde entonces solo ha realizado dos paradas de aprovisionamiento breves en Guam (diciembre de 2025) y Omán (julio de 2026).

Hace una semana, familiares de los miembros de la tripulación denunciaron la precaria situación a bordo, con escasez de suministros y agua, y deterioro de la salud mental que había provocado incluso intentos de suicidio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó las informaciones y amenazó a los "filtradores". Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que las informaciones sobre el portaaviones se habían "tergiversado" y que el Pentágono se asegura "de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que pueda ofrecerles en todo momento".

Finalmente, y ante la presión de senadores demócratas, la Administración Trump anunció el envío de otro portaaviones y sus buques de acompañamiento para relevar al buque. "El USS Abraham Lincoln ha superado su despliegue y regresará a casa pronto como parte de una rotación planeada - informó el 14 de agosto en un comunicado el secretario de la Marina, Hung Cao. - Los detalles llegarán pero déjenme ser claro: la salud y seguridad de nuestros marineros e infantes de marina siempre está en primer lugar".

EE.UU. mantiene un amplio despliegue en Oriente Medio por la guerra iniciada contra Irán el 28 de febrero, con dos portaaviones: el USS Abraham Lincoln y el USS George H.W. Bush. El USS George Washington ha sido desplazado a Oriente Medio desde Japón, lo que significa que actualmente EE.UU. no dispone de ningún portaviones en el área del Indo-Pacífico.