Trump anuncia una "guerra económica" contra Irán y un "aislamiento sin precedentes" en su particular "día D"
- Washington y Teherán llevaban semanas sin alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz
- El mandatario ha amenazado también con sanciones a los países que ayuden a Teherán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles una "guerra económica" contra Irán tras semanas sin alcanzar un acuerdo sobre el control del estrecho de Ormuz y el programa nuclear.
El mandatario estadounidense ha indicado en una publicación en Truth Social que se tratará de la "operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno" e incluirá "un aislamiento sin precedentes".
Lo llega a calificar de "un día D económico", en el que necesita que todos los aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní. Trump busca así cortar las vías de financiación y apoyo económico al régimen de los ayatolás.
"Nadie le ha brindado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente, para ellos, no la han aprovechado", así ha arrancado el magnate un mensaje en el que ha reiterado otros mantras repetidos desde el inicio en marzo de la guerra junto a Israel contra Teherán: "Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo".
Amenaza a los países que ayuden a Teherán
Al mismo tiempo, Trump también ha anunciado que "cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán se enfrentará a tremendas consecuencias económicas".
En este sentido, el líder republicano ha señalado que actividades como el "contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar AHORA", asegurando que el mundo sabe "quiénes son" los que le ayudan.
"Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo. Irán nunca tendrá un arma nuclear", ha concluido.