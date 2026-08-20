Trump anuncia una "guerra económica" contra Irán y un "aislamiento sin precedentes" en su particular "día D"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles una "guerra económica" contra Irán tras semanas sin alcanzar un acuerdo sobre el control del estrecho de Ormuz y el programa nuclear.

El mandatario estadounidense ha indicado en una publicación en Truth Social que se tratará de la "operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno" e incluirá "un aislamiento sin precedentes".

Lo llega a calificar de "un día D económico", en el que necesita que todos los aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní. Trump busca así cortar las vías de financiación y apoyo económico al régimen de los ayatolás.

"Nadie le ha brindado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente, para ellos, no la han aprovechado", así ha arrancado el magnate un mensaje en el que ha reiterado otros mantras repetidos desde el inicio en marzo de la guerra junto a Israel contra Teherán: "Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo".