Irán ataca Kuwait con drones y misiles mientras aumenta la escalada entre Teherán y Washington
- Teherán ha respondido a los ataques estadounidenses con bombardeos a sus aliados en Oriente Próximo
- La flota de EE.UU. escolta 40 cargueros con millones de barriles de petróleo a través de Ormuz, según la CNN
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero se intensifica tras un mes sin ataques y con incidentes puntuales. Este jueves, Kuwait ha denunciado un nuevo ataque iraní con misiles y drones.
Los medios iraníes de momento no han informado de esta operación. El miércoles, Teherán ya atacó bases estadounidenses en la región (en Jordania, Baréin e Irak) como respuesta a los bombardeos de EE.UU. del día anterior, que se cobraron la vida de al menos 18 personas.
Por otra parte, la cadena estadounidense CNN informa de que la flota estadounidense desplegada en el golfo Pérsico escoltó el pasado martes 40 buques mercantes que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Aún así, el paso de crudo por esta vía marítima está muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto.
Ataque contra Kuwait
Las defensas antiaéreas de Kuwait han respondido durante la madrugada del jueves a un ataque con misiles y drones iraníes. Las autoridades kuwaitíes no han informado por el momento de daños ni de víctimas.
El miércoles, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin e Irak, como respuesta a la nueva ofensiva lanzada el martes por EE.UU, la segunda en 48 horas, lanzada supuestamente contra "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica". Los ataques estadounidenses dejaron al menos 18 muertos y más de 100 heridos, incluyendo cuatro personas muertas cuando asistían a una boda en la costa del Estrecho de Ormuz, un bombardeo que Teherán ha calificado como "crimen de guerra".
Por otra parte, fuentes citadas por Reuters aseguran que Irán ha advertido a EE.UU. de que responderá con fuerza a cualquier ataque israelí contra una zona de Líbano donde supuestamente hay efectivos iraníes escondidos junto a milicianos de Hizbulá. Se trata de la cadena de montes de Ali al-Taher, en el sur del Líbano, zona de mayoría chií.
Hizbulá no ha confirmado si efectivamente hay fuerzas iraníes en Líbano, mientras que la Casa Blanca ha declarado que la información sobre el supuesto aviso iraní "no es exacta".
40 mercantes cruzan Ormuz, según la CNN
La cadena estadounidense CNN asegura que la flota de EE.UU. ayudó el pasado martes a 40 mercantes a atravesar el estrecho de Ormuz, en medio del intercambio de ataques. En total, los barcos transportaban 18 millones de barriles de petróleo. Sería la mayor cantidad de crudo que ha atravesado el Estrecho desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero. Unos 20 millones de barriles de petróleo pasaban a diario por el Estrecho antes de la guerra.
Según el relato de la CNN, las fuerzas estadounidenses usaron medios aéreos, marítimos y espaciales para atacar las posiciones iraníes que amenazan el Estrecho y a la vez repeler los ataques con drones y misiles durante la misión de escolta del convoy.
La CNN cita como fuente a dos funcionarios estadounidenses, pero de momento ningún otro medio ni fuente han confirmado estos datos.
El miércoles, tan sólo seis mercantes atravesaron Ormuz, por debajo de la media de 10 barcos de las semanas anteriores, según datos de navegación citados por Reuters, aunque muchos buques apagan sus transmisores de localización durante la marcha, por lo que no pueden ser ubicados.
EE.UU. e Israel atacaron por sorpresa Irán el 28 de febrero. Desde entonces han muerto miles de personas en Irán, incluyendo civiles, y al menos 18 soldados de EE.UU. La guerra y el bloqueo de Ormuz han tenido consecuencias negativas para la economía mundial y han provocado el aumento del precio del combustible.