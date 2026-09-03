Irán ataca Kuwait con drones y misiles mientras aumenta la escalada entre Teherán y Washington

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero se intensifica tras un mes sin ataques y con incidentes puntuales. Este jueves, Kuwait ha denunciado un nuevo ataque iraní con misiles y drones.

Los medios iraníes de momento no han informado de esta operación. El miércoles, Teherán ya atacó bases estadounidenses en la región (en Jordania, Baréin e Irak) como respuesta a los bombardeos de EE.UU. del día anterior, que se cobraron la vida de al menos 18 personas.

Por otra parte, la cadena estadounidense CNN informa de que la flota estadounidense desplegada en el golfo Pérsico escoltó el pasado martes 40 buques mercantes que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Aún así, el paso de crudo por esta vía marítima está muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto.

Ataque contra Kuwait Las defensas antiaéreas de Kuwait han respondido durante la madrugada del jueves a un ataque con misiles y drones iraníes. Las autoridades kuwaitíes no han informado por el momento de daños ni de víctimas. El miércoles, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin e Irak, como respuesta a la nueva ofensiva lanzada el martes por EE.UU, la segunda en 48 horas, lanzada supuestamente contra "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica". Los ataques estadounidenses dejaron al menos 18 muertos y más de 100 heridos, incluyendo cuatro personas muertas cuando asistían a una boda en la costa del Estrecho de Ormuz, un bombardeo que Teherán ha calificado como "crimen de guerra". EE.UU. realiza una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán para defender los "buques mercantes en Ormuz" Por otra parte, fuentes citadas por Reuters aseguran que Irán ha advertido a EE.UU. de que responderá con fuerza a cualquier ataque israelí contra una zona de Líbano donde supuestamente hay efectivos iraníes escondidos junto a milicianos de Hizbulá. Se trata de la cadena de montes de Ali al-Taher, en el sur del Líbano, zona de mayoría chií. Hizbulá no ha confirmado si efectivamente hay fuerzas iraníes en Líbano, mientras que la Casa Blanca ha declarado que la información sobre el supuesto aviso iraní "no es exacta".