La hostilidades entre EE.UU. e Irán disparan el petróleo por encima de 95 dólares y ponen en alerta a los bonos

La vuelta a los ataques entre Estados Unidos e Irán vuelve a poner en tensión a los accionistas. El petróleo es el que más sufre las nuevas hostilidades y se dispara. El barril brent, de referencia en Europa, sube por cuarto día consecutivo y ya cotiza cerca de los 95 dólares mientras que el West Texas ya se coloca por encima de 90.

Un escenario con el crudo de nuevo cerca de los 100 dólares aviva los temores de inflación y las expectativas de una próxima subida de tipos de interés.

Con el petróleo disparado, el mercado de deuda también se revuelve. Los bonos retroceden, y sus rentabilidades suben, con la mirada puesta en Oriente Medio tras la nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra objetivos en Irán para defender los "buques mercantes en Ormuz". Donald Trump, se ha pronunciado a través de su red social Truth Social para calificar los bombardeos cerca del estrecho de Ormuz de "grandes y potentes".

De este modo, el bono americano a 10 años se coloca por encima del 4,8%, el Bund alemán cotiza en el 3,35% mientras que el bono español a 10 años cotiza en el 3,8%.

Atonía en el mercado de renta variable Los índices europeos de renta variable se mantienen a la expectativa ante el devenir de los acontecimientos. Así, todos oscilan entre las subidas y las bajadas pero cerca de niveles de apertura. Ibex 35 es el único que, de momento, se mantiene en positivo gracias a las subidas que se anotan los bancos, con gran peso en el índice español. Cotiza con un avance del 0,17% y se coloca en el entorno de los 19.850 puntos. Dentro del selectivo madrileño, Acerinox e Indra lideran las caídas con una corrección superior al 2%. En tercer lugar, Solaria pierde un 1,8%. En el lado de las subidas, Caixabank, BBVA y Banco Sabadell ofrecen avances superiores al 1%. Presenta caídas moderadas la bolsa de Milán, que retrocede un 0,2%, Londres y Fráncfort retroceden un 0,3% mientras que el CAC 40 de París pierde un 0,4%.