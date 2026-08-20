El petróleo se dispara de nuevo y alcanza máximos de tres semanas por el aumento de la tensión entre EE.UU. e Irán

El petróleo vuelve a tensionarse en medio de las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán. El precio del crudo Brent sube este jueves cerca del 3% y roza los 94 dólares por barril mientras que el West Texas se dispara casi un 4% y se aproxima a los 90 dólares.

Un nuevo escenario de vulnerabilidad para el sector energético que se produce por el colapso definitivo de la tregua diplomática entre Washington y Teherán con el telón de fondo del último mensaje lanzado por el inquilino de la Casa Blanca que ha prometido un "estrangulamiento total" a una economía iraní ya de por si maltrecha.

Para ello, Trump pretende usar su departamento del Tesoro para la persecución total a la flota fantasma, a las exportaciones de petróleo de petróleo iraníes y sus socios preferentes como China.

Tras el estancamiento de las negociaciones de paz en Oriente Medio, el precio del petróleo ha subido un 17% solo en las últimas dos semanas. Este fuerte repunte lleva a los precios a tocar este jueves sus máximos de las últimas tres semanas.