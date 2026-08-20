El petróleo se dispara de nuevo y alcanza máximos de tres semanas por el aumento de la tensión entre EE.UU. e Irán
- El barril Brent sube cerca de un 3% y se acerca a los 94 dólares
- La renta variable europea reacciona con caídas moderadas
El petróleo vuelve a tensionarse en medio de las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán. El precio del crudo Brent sube este jueves cerca del 3% y roza los 94 dólares por barril mientras que el West Texas se dispara casi un 4% y se aproxima a los 90 dólares.
Un nuevo escenario de vulnerabilidad para el sector energético que se produce por el colapso definitivo de la tregua diplomática entre Washington y Teherán con el telón de fondo del último mensaje lanzado por el inquilino de la Casa Blanca que ha prometido un "estrangulamiento total" a una economía iraní ya de por si maltrecha.
Para ello, Trump pretende usar su departamento del Tesoro para la persecución total a la flota fantasma, a las exportaciones de petróleo de petróleo iraníes y sus socios preferentes como China.
Tras el estancamiento de las negociaciones de paz en Oriente Medio, el precio del petróleo ha subido un 17% solo en las últimas dos semanas. Este fuerte repunte lleva a los precios a tocar este jueves sus máximos de las últimas tres semanas.
La renta variable mantiene la prudencia
En este contexto de crisis geopolítica, el mercado de renta variable opta por reducir sus movimientos. Así, los principales índices europeos cotizan a la baja, pero lo hacen con movimientos de poco calado.
Ibex 35 experimenta una corrección del 0,25% y se sitúa en el terreno de los 19.800 puntos. Lidera las caídas dentro del selectivo madrileño ArcelorMittal, que corrige más del 3,5%. Le sigue Acerinox, que pierde más del 3% y Sacyr, que cotiza un 2,8% en negativo.
En el otro lado de la tabla, lidera las ganancias precisamente una empresa vinculada al petróleo. Repsol suma un 2,5%. Le sigue Caixabank, con avances cercanos al 1,5% y Rovi, que suma un 1,3%.
Del resto de bolsas europeas, lidera caídas el Dax alemán con una corrección del 0,6%. Le siguen Londres y París, que pierden un 0,5%. Milán resiste y se mantiene en niveles de apertura.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cotiza este jueves con una caída de medio punto porcentual.