La calma vuelve al mercado: el petróleo se estabiliza en 95 dólares, la renta fija se relaja y el Ibex 35 intenta rebotar
- El crudo brent cae cerca del 1% a pesar de que sigue habiendo tensión en Oriente Medio
- Ibex 35 sube un 0,3% e intenta recuperar los 18.850 puntos
Jornada de tranquilidad en el mercado. Las tensiones en Oriente Medio siguen intactas, sin embargo, una especie de calma se apodera del mercado de petróleo que hoy se mueve en el terreno de las caídas tras cuatro días de repunte.
El barril de brent, de referencia en Europa, muestra una ligera caída y pierde los 95 dólares. Mientras, el West Texas cotiza en el entorno de los 90.
La relajación en el precio del crudo se traslada al mercado de renta fija. El bono americano a 10 años pierde el nivel del 4,8% mientras que el Bund alemán, el de referencia en el Viejo Continente, también tira a la baja, aunque se mantiene en el 3.38%. El bono español a 10 años cotiza en el 3,8%.
Los inversores vigilan esta pequeña en la deuda y el petróleo con el foco pues ya en este viernes cuando se conozca la referencia macro más importante de la semana: el informe de nóminas no agrícolas en Estados Unidos.
Todo en los días previas a las reuniones de BCE y Fed con el ojo puesto en una posible subida de tipos de interés ante una inflación que parece estar de nuevo fuera de control.
El Ibex 35 intenta recuperar el terreno perdido
La renta variable europea se aprovecha de la calma que reina en petróleo y bonos. Así Ibex 35 lidera las ganancias entre las bolsas del Viejo Continente con una subida del 0,3% hasta situarse en los 19.820 puntos.
Acerinox lidera las ganancias en el selectivo español con una revalorización del 2,5%. Muy por detrás, le sigue Cellnex que suma un 1,25%. Detrás siguen los bancos: Bankinter y Caixabank se anotan un repunte del 1%.
En el otro lado de la tabla, el farolillo rojo de la sesión es Puig Brands. La compañía pierde un 1,25%. Le sigue Indra, que cae un 1% y ACS, que pierde un 0,5%.
El resto de bolsas europeas nos saben muy bien que hacer y todas se mueven entre el verde y el rojo muy cerca de niveles de apertura.
El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 también cotiza en tablas y se coloca en el terreno de los 6.360 puntos.