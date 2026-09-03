La calma vuelve al mercado: el petróleo se estabiliza en 95 dólares, la renta fija se relaja y el Ibex 35 intenta rebotar

Jornada de tranquilidad en el mercado. Las tensiones en Oriente Medio siguen intactas, sin embargo, una especie de calma se apodera del mercado de petróleo que hoy se mueve en el terreno de las caídas tras cuatro días de repunte.

El barril de brent, de referencia en Europa, muestra una ligera caída y pierde los 95 dólares. Mientras, el West Texas cotiza en el entorno de los 90.

La relajación en el precio del crudo se traslada al mercado de renta fija. El bono americano a 10 años pierde el nivel del 4,8% mientras que el Bund alemán, el de referencia en el Viejo Continente, también tira a la baja, aunque se mantiene en el 3.38%. El bono español a 10 años cotiza en el 3,8%.

Los inversores vigilan esta pequeña en la deuda y el petróleo con el foco pues ya en este viernes cuando se conozca la referencia macro más importante de la semana: el informe de nóminas no agrícolas en Estados Unidos.

Todo en los días previas a las reuniones de BCE y Fed con el ojo puesto en una posible subida de tipos de interés ante una inflación que parece estar de nuevo fuera de control.